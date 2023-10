Vzniká nová klasika ako Gladiátor? Napoleon rozpúta v Európe vojnu. Joaquin Phoenix hrá nadržaného tyrana a geniálneho generála

Ridley Scott natočil historický veľkofilm o všetkom, čo predstavuje slávneho Napoleona.

Napoleon od režiséra Ridleyho Scotta vstúpi do kín už 23. novembra 2023 a neskôr sa dostane exkluzívne na streamingovú platformu Apple TV+ (rovnako ako súčasný hit Killers of the Flower Moon).

Najnovší trailer láka na vojnové ťaženie naprieč celou Európou, keďže film zobrazí najväčšie Napoleonove vojnové kampane. Zameria sa však aj na jeho osobný život, romantické vzťahy a nahliadne hlboko do jeho osobnostných čŕt.

Umožní to výkon oscarového herca Joaquina Phoenixa (Joker) v hlavnej role, ktorého doplní v role jeho filmovej manželky Vanessa Kirby (Pieces of a Woman, Mission: Impossible).