6 zásad, ktoré dodržujú úspešní ľudia. Tieto návyky si jednoducho môžeš osvojiť aj ty

Zozbierali sme pre teba niekoľko rád odborníkov.

„Ak by bol dnešok posledným dňom tvojho života, budeš ho chcieť stráviť aj naďalej tak, ako to bolo doposiaľ v pláne?“ S touto otázkou začínal deň jeden z najúspešnejších ľudí na svete Steve Jobs. „Ak odpovedám ‚nie‘ príliš veľa dní za sebou, viem, že musím niečo zmeniť.“ Dnes už známe vety Jobs predniesol počas slávnostného príhovoru na Stanfordskej univerzite v roku 2005.

Určite aj ty občas prežívaš náročnejšie chvíle – hovoríš si, že nič sa ti nedarí, a chceš na ten deň čo najrýchlejšie zabudnúť. Čo však robiť, keď sa tak cítiš dlhodobo? Postupne nadobúdaš pocit, že sa nikde neposúvaš, každý deň vyzerá rovnako a úspech je v nedohľadne.

Ak patríš medzi ľudí, ktorí majú pocit, že sa „v živote zasekli“, možno nastal čas prehodnotiť svoj prístup k pracovnému alebo osobnému životu. Na inšpiráciu sme vybrali niekoľko návykov, ktoré väčšina úspešných ľudí považuje za samozrejmosť.

1. Sú proaktívni

Stephen R. Covey, autor knihy The 7 Habits Of Highly Effective People, tvrdí, že dôležitá je proaktivita. To znamená, že prevezmeš zodpovednosť za svoj život. Nesťažuješ sa na okolnosti alebo iných ľudí, „ktorí môžu za to, ako sa máš ty teraz“. Životný štýl by mal byť uvedomelým rozhodnutím, ktoré je založené na tvojich osobných hodnotách.

„Byť proaktívny znamená viac, ako len prevziať iniciatívu. Sami sme zodpovední za svoj život. Naše správanie je následkom našich rozhodnutí, nie podmienok, v ktorých sa nachádzame. Svojim hodnotám môžeme podriadiť pocity, ale len vlastná iniciatíva a zodpovednosť dokáže uviesť veci do pohybu,“ vysvetľuje Stephen R. Covey vo svojej knihe.

Branislav Hromada, kouč, ktorý sa zaoberá osobným a pracovným rozvojom, túto proaktivitu označuje ako hlad. „Je to hlad po dosiahnutí niečoho – no nekončí výstupom na pomyselnú ‚horu‘. Títo ľudia ani po splnení svojich cieľov neprestávajú pracovať na svojom úspechu,“ vysvetľuje.

Zdroj: Hromada/Filip Kormaňák

Hromada ďalej dodáva, že s hladom po dosiahnutí úspechu úzko súvisí aj disciplína. „Motivácia ti síce pomôže začať, ale svoje ciele splníš vďaka sebadisciplíne,“ dodáva.

2. Myslia na to, čo ich čaká na konci

Úspešní ľudia majú stanovené jasné priority a životné ciele. Porozumieť tomuto spôsobu zmýšľania ti podľa Stephena R. Coveyho pomôže predstava vlastného pohrebu. Predstav si tam svoju rodinu, blízkych, kamarátov či kolegov z práce. „Koho chceš, aby v tebe títo ľudia videli? Na aké spomienky a osobné úspechy by mali spomínať? Pozorne sa pozri na ľudí okolo seba. Aký vplyv chceš mať na ich život?“

Možno to na prvý pohľad znie veľmi morbídne, ale odpovede na tieto otázky by ti mali pomôcť nazrieť do svojich najhlbších osobných hodnôt a priorít.

„Každý z nás má vo svojom živote množstvo rôznych úloh – oblastí, za ktoré sme zodpovední. Môžem mať napríklad úlohu manžela, otca, učiteľa či obchodníka. Každá z týchto rolí je dôležitá,“ pokračuje Stephen R. Covey.

Určenie vlastných životných priorít je náročné. Môžeš si to však rozdeliť na „drobné“ – zamysli sa, aké máš ciele v jednotlivých úlohách. „Pozri sa na svoju profesionálnu rolu. Čo chceš vo svojej práci dosiahnuť? Aké hodnoty by ťa mali viesť? Potom premýšľaj o svojich osobných rolách – manžel, manželka, otec, matka, sused, priateľ. O čo ti v tých rolách ide? Čo je pre teba dôležité?“

Branislav Hromada odporúča, aby sme vo svojich osobných rolách nestavili „všetko na jednu kartu“ a sústredili sa na rozvoj v každej oblasti. „Keď niečo chceme a máme to zvedomené, rovnako ako aj dôvod, prečo to chceme, náš mozog si obvykle už nájde cestu, ako to dosiahnuť,“ vysvetľuje.

3. Naučili sa počúvať

Komunikácia je najdôležitejšia zručnosť v živote. Väčšinu dňa strávime nejakou formou komunikácie. V škole nás naučili čítať, písať a počítať. „Naučil ťa niekto počúvať? Máš za sebou nejaké školenie alebo vzdelanie, ktoré ťa naučilo skutočne počúvať a pochopiť inú ľudskú bytosť do hĺbky? Iba veľmi málo ľudí sa vzdeláva v umení počúvania,“ zamýšľa sa Stephen R. Covey.

Umenie počúvania veľmi úzko súvisí s empatiou. „Empatické počúvanie nám umožňuje získať jasnejší obraz o realite. Keď začneš počúvať ľudí so zámerom porozumieť im, budeš prekvapený, ako rýchlo sa otvoria,“ vysvetľuje Stephen R. Covey vo svojej knihe.

Empatické počúvanie ti tiež lepšie umožní komunikovať vlastné predstavy a myšlienky, pretože rozumieš obavám svojho poslucháča. „Tento fakt zvyšuje dôveryhodnosť tvojich nápadov, pretože budeš hovoriť rovnakým jazykom ako tvoje publikum,“ dodáva autor.

Zdroj: Unsplash/Headway

4. Dbajú na psychohygienu

Branislav Hromada tvrdí, že úspech ťa veľmi rýchlo prestane baviť, ak nie si „mentálne fit“. Starostlivosť o duševné zdravie je priam nevyhnutnou súčasťou kariérneho a osobného rozvoja. „Je to celkom problém, keď dosiahneš nejaký úspech a aj tak nie si šťastný,“ vysvetľuje. Vo svojej praxi sa s týmto problémom stretáva pomerne bežne. „Existuje cesta von – len sa na to už nedajú uplatniť overené všeobecné návody, to hľadáme spolu počas individuálnych konzultácií,“ dodáva.

Odborník prirovnáva psychogienu k dobíjaniu bateriek. Bez energie, s vybitými baterkami sú bežné činnosti pre nás náročnejšie a malé problémy sa zdajú až prehnane zaťažujúce.

Zamysli sa nad tým, čo ti prináša radosť, a urob z toho jednu zo svojich priorít. Tvoja myseľ potrebuje čas na oddych rovnako ako telo po fyzickom výkone. „To, čo každého z nás nabíja, je však vysoko individuálne, no môžeme nájsť určité spoločné piliere, ako napríklad kvalitný spánok, zdravé jedlo, pohyb či sociálne kontakty,“ komentuje Branislav Hromada.

5. Cvičia

To, že pravidelný pohyb prospieva zdraviu, počúvame neustále. Vieš, že cvičenie ti môže pomôcť splniť aj osobné a kariérne ciele? Štúdia z roku 2021 potvrdila, že pravidelná fyzická aktivita a spokojnosť so svojím životom spolu úzko súvisia.

„Aktívni ľudia často hovoria o tom, ako cvičenie dáva ich životu štruktúru a zmysel. Pomáha im naplniť svoje ciele dosiahnuť úspech,“ vysvetlila v rozhovore Ayse Yemiscigil, spoluautorka výskumu.

Zdroj: Unsplash/Danielle Cerullo

Ďalšia nedávna štúdia zas potvrdila, že pravidelné cvičenie zmierňuje symptómy depresie, úzkosti či chronických chorôb. Cvičenie je dokonca 1,5-násobne účinnejšie než terapia alebo lieky. „Fyzická aktivita by mala byť súčasťou hlavného prístupu pri zvládaní depresie, úzkosti a psychických ťažkostí,“ uvádzajú výsledky štúdie. Najvýraznejší pozitívny vplyv odborníci zaznamenali u ľudí s depresiou, tehotných žien a žien po pôrode, zdravých jedincov a ľudí s diagnózou HIV alebo ochorením obličiek.

6. Neprestávajú sa vzdelávať

Podľa Stephena R. Coveyho, autora knihy The 7 Habits Of Highly Effective People, veľká časť nášho duševného rozvoja a študijného odhodlania pochádza z obdobia formálneho vzdelávania. Inak povedané, po tom, čo väčšina ľudí opustí školu, prestáva riešiť rozvoj svojich mentálnych schopností.

„Prestávame čítať serióznu literatúru, neskúmame nové témy do hĺbky, nemyslíme analyticky a už nepíšeme – aspoň nie kriticky alebo spôsobom, ktorý testuje našu schopnosť vyjadrovať sa jasným a stručným jazykom. Namiesto toho začneme tráviť čas pozeraním televízie,“ dodáva autor.

Covey tvrdí, že čítanie kvalitnej literatúry je najlepší spôsob, ako môžeš pravidelne trénovať a rozširovať svoju myseľ. „Dôrazne odporúčam začať s cieľom jednu knihu za mesiac, potom jednu knihu každé dva týždne a potom knihu týždenne. Človek, ktorý nečíta, nie je na tom o nič lepšie ako ten, kto čítať vôbec nevie,“ uzatvára.

Zdroj: Hromada/Filip Kormaňák

„Nerobím často powerpointové prezentácie, ale tvoríme spolu s klientmi. Je to pre trénera náročnejšie, ale ľudia sú tak oveľa viac vtiahnutí do deja. Samozrejme, prispôsobujem sa účastníkom, prihliadame na lokálne zvyklosti a kultúrne špecifiká podľa národnosti klientov. Hádam najčastejším feedbackom našich klientov je veta Bolo to veľmi praktické,“ vysvetľuje kouč Branislav Hromada.