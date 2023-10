Kylie Jenner sa chcela vyjadriť k útoku Hamasu na Izrael, prišla o 230 000 followerov

Kylie Jenner prišla o tisícky followerov, bývala pornoherečka Mia Khalifa o „job“.

Kylie Jenner chcela na sociálnej sieti vyjadriť súcit v súvislosti s aktuálnymi udalosťami v Izraeli. Siedmeho októbra teroristi z Hamasu spustili smrtiaci útok na svojho nepriateľa, vypálili 5 000 rakiet a zabili stovky ľudí. Len čo sa útočníci z Pásma Gazy dostali na územie krajiny, začali strieľať na civilistov a predstaviteľov bezpečnostných síl. Ku konfliktu sa hneď začalo vyjadrovať množstvo celebrít, medzi nimi aj najmladšia členka z klanu Kardashianiek. Na svojom Instagrame zdieľala príbeh, ktorý však vzápätí zmazala. Ľudia ju „odsúdili“ za vypočítavosť a ona neskôr prišla o 230-tisíc followerov.

„Teraz až navždy stojíme s ľuďmi z Izraela,“ znel text v instagramovom príbehu, ktorý „prevzala“ z účtu Stand With Us. Ľudia sa však v komentároch zhodli na tom, že „beauty“ magnátka ani nevie, čo vlastne zdieľala. „Dievča, ak chceš niečo podporovať, tak si za tým stoj. Alebo to robíš len z vypočítavosti?“ píše fanúšička. „Stavím sa, že ani nevie, čo sa tam vlastne deje,“ pridáva sa ďalší.

Mnoho ľudí dodalo, aby si nabudúce dvakrát premyslela, keď sa bude púšťať do geopolitických otázok. „Nemyslí to vážne, chce len naskočiť na vlnu a potom to rýchlo vymaže. Ona ani nevie, kde na mape by našla Blízky východ. Obávam sa, že silikón jej vytiekol do mozgu,“ dodávajú.

Po útoku na Izrael sa začala k nasledujúcim udalostiam vyjadrovať aj bývalá pornoherečka Mia Khalifa. Teroristom z Hamasu v statuse radila, ako najlepšie natočiť brutálny útok na Izrael. Po nevhodných vyjadreniach s ňou ukončil spoluprácu Playboy, pre ktorý nahrávala podcasty.