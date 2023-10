Mia Khalifa dostala padáka z Playboya. Teroristom z Hamasu v statuse radila, ako najlepšie natočiť brutálny útok na Izrael

Mia Khalifa vyzvala bojovníkov Hamasu, aby videá z bojov natáčali horizontálne.

Playboy sa rozhodol ukončiť spoluprácu s Miou Khalifa, ktorá pre známu značku nahrávala podcasty. Dôvodom tohto kroku boli podľa portálu The Independent jej komentáre ku konfliktu medzi Izraelom a Palestínou.

Bývalá pornoherečka ihneď po vpáde teroristov z Hamasu na územie Izraela a vypuknutí otvoreného konfliktu vyzvala „bojovníkov za slobodu v Palestíne, aby otočili svoje telefóny a natáčali horizontálne“. Na sociálnych sieťach medzičasom pribúdali nahrávky zverstiev, ktoré Hamas napáchal na civilnom obyvateľstve.

Land you need to kill for isn’t yours, land you’re willing to die for is 🇵🇸 pic.twitter.com/8hpvEgquQc — Mia K. (@miakhalifa) October 9, 2023

Playboy už rozhodnutie nezmenil

Americko-libanonská celebrita neskôr objasnila, že jej komentár neslúžil na podporou násilia. Vraj iba chcela zdôrazniť potrebu bojovať za palestínsku slobodu.

„Chcem len objasniť, že toto vyhlásenie žiadnym spôsobom ani formou nenabáda k šíreniu násilia, konkrétne som napísala ‚bojovníkov za slobodu‘, pretože to je to, čo robia palestínski občania... Bojujú za slobodu každý deň,“ napísala Khalifa.

Playboy však už svoje rozhodnutie nezmenil a v e-maili, ktorý rozoslal svojim sledovateľom, oznámil, že spoločnosť vzťahy s Miou Khalifa okamžite prerušila pre jej komentáre, ktoré opísal ako „nechutné a odsúdeniahodné“.

Mia Khalifa let go from Playboy after voicing support for Hamas pic.twitter.com/rFSfb8ZZx6 — Daily Loud (@DailyLoud) October 10, 2023

„V Playboyi podporujeme slobodu prejavu a konštruktívnu politickú diskusiu, ale máme politiku nulovej tolerancie voči nenávistným prejavom. Očakávame, že Mia pochopí, že jej slová a činy budú mať následky,“ napísal v správe.

Mia Khalifa na rozhodnutie zareagovala takto: „Povedala by som, že podpora Palestíny ma pripravila o obchodné príležitosti, ale viac sa hnevám na seba, pretože som si neskontrolovala, či vstupujem alebo nevstupujem do biznisu so sionistami,“ odpovedala. „Moja chyba.“