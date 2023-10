Fight Night Challenge 5: V ringu sa pobije Filip Sulík aj učastníčky Ruže pre nevestu. Organizátori zverejnili novinky

Známe tváre zo šoubiznisu a MMA si opäť zmerajú sily v ringu. Vynovená NBC aréna na bratislavských Pasienkoch sa stane už 2. decembra dejiskom nadchádzajúceho turnaja organizácie Fight Night Challenge.

Pred niekoľkými dňami organizátori podujatia odhalili zloženie duelov na tlačovej konferencii v Konn Food Bare na Nivách. Fanúšikov čaká atraktívna karta zložená z jedenástich zápasov. Výzvu sa rozhodli prijať mnohé osobnosti zo šoubiznisu.

Predošlý turnaj FNC 4 v Trnave organizátori vypredali do posledného miesta. Vstupenky na nadchádzajúci FNC 5 sa postupne míňajú, najlacnejší lístok ťa vyjde 25 eur.

Filip Sulík, Hossa, Momo aj účastníčky Ruže pre nevestu

V úvodnom zápase večera si zmerajú sily dva vychádzajúce talenty domácej boxerskej scény. Zoči-voči sa postavia Jozef Koller a Filip Hačko. Spomedzi profesionálnej časti turnaja nebudú chýbať ani duely medzi Erikom Tlkancom a Robertom Raczom či vždy atraktívny stret ťažkých váh, ktorý zaobstarajú Matej Király a Alexander Cverna.

Na turnaji sa predstaví aj Filip Tóth, ktorého môžeš poznať pod prezývkou Strýco Filip. Obľúbený moderátor, rečník a komik na tlačovej konferencii pobavil prítomných nielen vyhláseniami, ale aj hamburgermi, ktoré si priniesol a neúspešne ponúkol svojmu oponentovi.

Strýco Filip bude čeliť Filipovi Sulíkovi. Syn bývalého ministra sa do širšieho povedomia verejnosti dostal hlavne svojim vystupovaním na sociálnych sieťach.

Ženskú časť bude v ringu reprezentovať Priscilla Versluis a Tereza Kosecová. Účastníčky tohto zápasu sa poznajú veľmi dôverne, keďže spolu účinkovali v reality šou Ruža pre nevestu. Priscilla pôvodne vyzývala víťazku šou Petranu Galateau. V ringu sa však nakoniec nestretnú.

Dusná atmosféra vládla aj medzi Pavlom „Harim“ Vaškom a Mariánom „Fučom“ Fučíkom. Dvojica si už spoza mikrofónov vymenila niekoľko uštipačných poznámok. Mierne vypätá atmosféra vyvrcholila pri staredowne, kedy štvornásobný majster Slovenska chcel súpera zaskočiť kopom do hlavy. Stand-up komik však žiadnu ranu neinkasoval. Iniciátor roztržky navyše stratil stabilitu a z pódia padol priamo pred novinárov.

Za akéhosi veterána Fight Night Challenge už možeme označiť Frayera Flexkinga. Rapera čaká 2. decembra už štvrtý zápas pod hlavičkou tejto organizácie. Poraziť ho doposiaľ dokázal iba Refew, Baron a Čis T neboli úspešní.

Uštipačné poznámky smeroval hneď na niekoľko účastníkov. „O mňa je extrémny záujem a o vás nie je žiadny. Nemôžem za to, že som extrovertný typ. Keď niekde prídem, nedržím v sebe emócie, ale dostanem ich von. Nie som nahúlený gadžo z pivnice, ktorý pozerá Krstného otca a uveril si, že je mafián,“ odkázal najprv prostredníctvom videa na sociálnych sieťach.

Proti Flexkingovi sa tentokrát postaví influencer, moderátor a redaktor so skúsenosťami zo zápasenia Adam Štrba. Ako to už v prípade Flexkinga býva zvykom, servítku pred ústa si nedával ani tentokrát a so svojím konkurentom sa niekoľkokrát pustil do slovnej i fyzickej roztržky. „Adamko teleránko. Takže ty ma nechceš porážať rukami, ale hlavou. Som zvedavý, ako to spravíš, keď do nej budeš dostávať granáty a z mozgu mať želatínu. Box je o rukách. Vravíš mi, že som primitív a pritom dávaš takéto vyjadrenia.“

Štrba má síce so zápasením skúsenosti, ale v tomto smere ale pôjde o jeho premiéru. „Cením si, že ideš do súboja proti mne, keďže dlhšie boxujem. Ale nezabúdajme, že ja som prijal tri zápasy a všetci moji súperi boxovali dlhšie ako ja. Ani raz som nepovedal, že ich knokautujem. Dávaj si pozor na takéto reči, pretože ťa to zožerie,“ upozornil vždy sebavedomý Flexking.

Kvôli dusnej atmoséfere medzi účastníkmi museli viackrát zasahovať aj členovia ochranky.

V očakávanom hlavnom zápase večera proti sebe vystúpia raper Momo a bývalý profesionálny hokejista Marcel Hossa. Niekdajší reprezentant a hráč NHL podľa vlastných slov trénuje už vyše dva roky a na ďalšiu športovú výzvu sa teší: „Ide o úplne iné tréningy, je tu úplne iná príprava v porovnaní s hokejom. Box je ešte namáhavejší a je to viac o disciplíne.“

Na decembrovom turnaji nebudú chýbať ani Erik Tresor, Jan „Johnny Murcin či Imrich „Barón“ Štefánik.

