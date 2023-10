VIDEO: Známy raper počas koncertu napľul tehotnej fanúšičke do úst. Ľudia sú znechutení

Autor úspešného hitu 2 Phones Kevin Gates to tentokrát podľa fanúšikov trošku prestrelil.

Americký raper Kevin Gates je známy tým, že si na stage pravidelne volá svoje fanúšičky, ktorým na pár minút urobí krátku súkromnú šou, v rámci ktorej ju adoruje. Tentokrát to však podľa mnohých prepískol, keď svojej tehotnej fanúšičke doslova napľul priamo do otvorených úst, informuje Complex.

Ku kurióznej situácii došlo počas raperovho turné Only The Generals Tour v americkej Virgínii. Autor populárneho hitu 2 Phones počas svojej šou priviedol na stage ženu v pokročilom štádiu tehotenstva a držiac ju za ruku, posadil si ju na stoličku uprostred stageu priamo pred cca 20 000 divákov.

A pregnant fan let Kevin Gates spit in her mouth during a recent showpic.twitter.com/VvGHYosLhG — Complex Music (@ComplexMusic) October 7, 2023

37-ročný raper sa postavil za ňu a chytil ju za bradu tak, aby ju mala naklonenú dozadu pohľadom smerujúcim naňho. V tom jej povedal, aby otvorila ústa, na čo jej napľul priamo na jazyk. Podľa jej reakcie si to fanúšička užívala, no mnohí diváci boli zhrození, pobúrení a znechutení.

Videá z tohto aktu sa okamžite dostali na sociálne siete a ľudia v komentároch len nechápavo krútia hlavou. „Tá žena stratila všetku sebaúctu“, „chúďa jej dieťa“ alebo „extrémne nehygienické, hlavne v aktuálnom postcovidovom období“, reagujú ľudia na Twitteri.

Nie je to však prvýkrát, čo to Gates prestrelil počas svojho koncertu. V septembri 2022 počas svojho turné Big Lyfe Tour na chvíľu pozastavil svoje vystúpenie, aby publiku názorne na svojom mikrofóne pri perách ukázal, ako vie lízať ženský klitoris. Následne to chvíľu vyzeralo, že si z nohavíc vytiahne penis, keď jeho rúčka šmátralka zašla až do jeho spodnej bielizne.

Kevina Gatesa väčšina ľudí pozná ako autora legendárneho hitu 2 Phones z roku 2016, ktorý v tom čase doslova vybuchol nielen v rebríčkoch hitparád, ale aj na sociálnych sieťach. Zaspomínaj si naňho cez odkaz nižšie: