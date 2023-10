KVÍZ: Vieš, aké je pravé meno Cardi B a čo robila predtým, ako sa stala raperkou? Otestuj svoje znalosti v kvíze

Cardi B získala cenu v kategórii Song Of The Year.

Vysvetlenie

Cardi B v roku 2019 získala cenu Grammy v kategórii Best Rap Album. Išlo o jej jediný štúdiový album Invasion of Privacy, na ktorom môžeš nájsť jej najznámejšie hity ako I Like It, Bodak Yellow či Bartier Cardi. Pri prevzatí ceny sa poďakovala fanúšikom a poznamenala, že album nahrávala v strese počas svojho prvého tehotenstva.