Cardi B si myslí, že má doma ducha a chce s ňou mať sex. Nicki Minaj na teba poslala svojich „dead homies“, vtipkujú ľudia

Raperka sa bojí spať vo svojej spálni.

Cardi B sa so svojimi fanúšikmi podelila prostredníctvom „live“ videa na Instagrame o bizarný zážitok. Posťažovala sa, že v jej dome straší. Raperka si však myslí, že duch má zvrátené chúťky a chce s ňou mať sex. Ľudia v komentároch vtipkujú, že sa do jej postele snaží dostať zosnulý raper Pop Smoke, ktorý tvoril s jej manželom Offsetom skupinu Migos. „Pop Smoke má na teba zálusk,“ píšu.

Ako informuje Unilad, Cardi B v streame povedala, že ju navštevuje vždy, keď jej manžel Offset nie je práve doma. Strašidelným myšlienkam predchádzali zvuky, ktoré vo svojom dome počula. „Zrazu som začala počuť zvuky a myslela som si, že mám doma muchu. Hľadala som ju po celom dome, ale žiadna mucha tam nebola. Aj svojej ochranke som povedala, nech tú muchu nájdu a zabijú. Nič nepočuli,“ povedala fanúšikom.

Cardi B kolekcia pre Fashion Nova. Zdroj: Archív Cardi B

Potom čo prestala čudné zvuky pripisovať hmyzu, pomyslela si len na to jediné. Má doma ducha a nie je to len taký bežný duch. „Ten duch chce so mnou š*kať. Príde vždy, keď nie je môj manžel doma. Ešte dodám, že v mojom dome v New Yorku alebo Atlante sa toto nikdy nestalo. Dom v LA má veľmi zvláštnu atmosféru,“ hovorila. Raperka dokonca nespí ani vo svojej spálni, ale v hosťovskej izbe, pretože tam zvuky nepočuje. Premýšľala už aj nad tým, že sa presťahuje do hotela. „Nicki Minaj na teba poslala svojich dead homies,“ žartujú ľudia.