RECENZIA: Lúzri z Wall Street/Dumb Money

Ako sa vydarila a pre koho je určená hviezdne obsadená komédia o najväčšej burzovej anomálii ostatných rokov?

Žiadne prestrelky, automobilové naháňačky či sexuálne scény od filmu Dumb Money nečakaj. Snímka, ktorá sa na Slovensku volá Lúzri z Wall Street, je skôr napínavá a prístupná komédia o boji masy chudobných investorov s bezcitnými miliardármi. Dej filmu, dôsledne inšpirovaného skutočnými udalosťami, je však napriek absencii bombastickosti viac ako pútavý. Spolu s postavami si viackrát povieme: „holy fuc..ng s..t“

Základnou náladou filmu je nádej. Na plátne sledujeme dojímavý i keď čiastočne idealizovaný re-match Davida s Goliášom, tento raz v ringu digitálneho investovania. V jeho rohoch stojí armáda poctivých, neskúsených no dobre zorganizovaných malých investorov a nechutne bohatí špekulanti z Wall Street.

Zdroj: Columbia Pictures

Režisér Craig Gillespie, ktorý sa preslávil pôsobivým filmom Ja, Tonya s Margot Robbie opäť potvrdzuje, že dokáže pozoruhodne evokovať pocit nostalgie z nedávnej minulosti. Rolu tvorcu týchto nálad si vyskúšal aj pri škandalóznom seriáli Pam a Tommy situovaného do 90. rokov.

Film pre fajnšmekrov, investorov no aj zvedavcov

Pre atmosféru „Lúzrov“ je dôležitý špecifický kontext príbehu. V studenej a bezútešnej zime na prelome rokov 2020 a 2021, kedy sa film odohráva, zúrila pandémia koronavírusu. Tá okrem utrpenia a strachu priniesla mnohým aj ekonomické zbedačovanie. Iným kľúčovým špecifickým dôsledkom bol aj únik do virtuálnych svetov na sociálne siete a fóra.

Zdroj: Columbia Pictures

Zneistení a ekonomicky zranení ľudia ostali zatvorení doma a tak začali uvažovať, ako si privyrobiť. Odpoveď mnohým pomohol na Reddite nájsť tridsiatnik Keith Gill (Paul Dano). Tento nenápadný otec rodiny vzbudil na fóre „Wall Street Bets“ ošiaľ a motivoval tisícky malých investorov, aby skúsili zarobiť na akciovom trhu.

Ako správnu firmu na investovanie do akcií identifikoval paradoxne stratového predajcu hier a konzol GameStop. Predpokladal totiž, že na jej pád si stavia veľké ryby z Wall Street a svojich followerov presvedčil, aby im to skomplikovali a použili tzv. stratégiu „short squeeze“. Ak to vyjde, oni zbohatnú a bohatí investori naopak prídu o miliardy...

Všetky detaily finančných operácií sú vo filme veľmi pochopiteľne, ľudsky a neinfantilne vysvetlené. Ani tí, čo príbeh GameStop poznajú len zbežne alebo vôbec, tak nebudú pred plátnom tápať. Tí, ktorých téma fascinovala a motivovala k hlbšiemu štúdiu, si môžu prečítať aj literárnu predlohu The Antisocial Network.

Prechádzka na pomedzí doku-drámy a komédie

Vyrozprávať lákavým spôsobom udalosti z prostredia digitálneho investovania je tvrdý oriešok. Keďže sa však rozprávkovo pôsobiaci príbeh o nadhodnotení akcií firmy GameStop dostal do všetkých médií a vyjadrovali sa k nemu ľudia ako Elon Musk či Donald Trump, nutkanie natočiť o ňom film bolo v Hollywoode neodolateľné.

Zdroj: Columbia Pictures

Príbeh GameStopu vyvolal počas pandémie v širšej spoločnosti hlboké diskusie o etike a transparentnosti finančných trhov a o potenciálnej sile malých investorov. Kauza GameStop prvýkrát v histórii ukázala, ako sociálne médiá a online platformy môžu zmeniť dynamiku trhu a ovplyvniť tradičné finančné inštitúcie.

Fakt, že machinácie z Wall Street je v mainstreamových filmoch vhodné ponúkať stráviteľne a s nadhľadom, si v ostatných rokoch uvedomili velikáni ako Martin Scorsese vo Vlku z Wall Street, Steven Soderbergh v Laundromate, či Adam McKay v The Big Short.

Craig Gillespie síce pokračuje v ich stopách, avšak našľapuje o čosi mäkšie. Nečakaj vycibrenú satiru, nervy-drásajúcu drámu plnú intríg ale ani lekciu o finančných trhoch s vysvetľovacím voice-overom. Na časovo stráviteľnej ploche 104 minút dostaneš pri „Lúzroch“ naservírovaný priamočiary, ucelený a takmer chronologický príbeh, očistený od zbytočných vedľajších liniek.

„Diamantové ruky“ scenáristov a hercov

„Lúzri“ by mohli byť ponurým filmom poukazujúcim na krutosť kapitalizmu a skazenosť veľkých investorov, ktorí bez škrupulí vsádzajú na krach firiem a nakoniec vždy zruinujú malých hráčov. Tvorcovia sa však rozhodli celkom inak a príbeh o GameStop rozprávajú s ľahkosťou a presne do momentu, kým ešte pripomína „success story“. Svoj zámer dokazujú osviežujúcimi odkazmi na špecificky internetovú estetiku či hip-hopovým soundtrackom.

Zdroj: Columbia Pictures

Paul Dano je pre hlavnú rolu dobrosrdečného nerda perfektným predstaviteľom. Jeho fanúšikov poteší, že konečne nehrá zvráteného zloducha ale mentálne aj morálne optimálne vybaveného sympaťáka. Skvelou voľbou je aj predstaviteľka jeho ženy Shailene Woodleyová.

Seth Rogan, Nick Offerman či Vincent D’Onofrio v roli bezcitných arogantných miliardárov dostávajú výrazne menej priestoru, obývajú ho však sebavedomo, uveriteľne a s humorom. O čosi viac času na obrazovke si užije komik Pete Davidson, ktorého vtipné hlášky, gagy a reč tela patria ku koreniam filmu.

Kompromisy s realitou dosahujú únosnú úroveňVo filme, miestami pripomínajúcom rozprávku, sledujeme okrem hlavných postáv niekoľko malých núdznych investorov. Príbeh zámerne opomína množstvo bohatých špekulantov, ktorí sa pridali k hnutiu z čisto zištných zámerov a do ich vreciek v skutočnosti plynuli až 3/4 celkových výnosov. Príbeh opomína aj fakt, že investori z Redditu použili rovnakú taktiku aj pri firmách Nokia, Blackberry, Koss či sieti kín AMC.

Zdroj: Columbia Pictures

Vo filme si, okrem amatérskych investorov či crypto bros., príde na svoje každý, kto chce vidieť zábavnú adaptáciu jednej z najdôležitejších finančných udalostí posledných rokov. Za to, že Gillespie dokáže predostrieť a adresovať pomerne komplexný príbeh prístupne, bez naratívnych barličiek a dokonca vyvolávajúc nejednu emóciu, si jeho film zaslúži sedem a pol bodu z desiatich.

Réžia: Craig Gillespie

Scenár: Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo

Žáner: Životopisný/Komédia/Dráma

Dĺžka: 104 minút

Herci: Paul Dano, Pete Davidson, Seth Rogen, Shailene Woodley, Sebastian Stan, Vincent D'Onofrio, Nick Offerman

Kde si film môžeš pozrieť: kino