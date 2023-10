Najčastejšie praktiky zlodejov: Týchto 5 tipov ti pomôže ochrániť byt pred vlámaním

Takto odradíš zlodejov a ochrániš svoj domov.

Chystáš sa odísť na predĺžený víkend alebo máš strach, aby ťa nevykradli, kým si v práci? Zlodeji sú čoraz odvážnejší a prefíkanejší. Pred každým útokom si vytipujú lokality, domy a byty, ktoré sú ľahko dostupné a nehrozí vyrušenie obyvateľom či svedkom. Následne si tieto objekty označia nenápadnými značkami.

Na ich stále rafinovanejšie praktiky často upozorňuje aj Polícia Slovenskej republiky. Na svojej sociálnej sieti nedávno poukázala na ďalší trik bytových zlodejov. Tí si podľa jej zistení začali označovať vyhliadnuté byty drobným kúskom silikónu, ktorý umiestnia medzi zárubňu a vchodové dvere. Na základe nenápadného silikónového lanka vlamači zistili, či sa v danom byte za uplynulé dni niekto nachádzal.

Podobne funguje aj trik zlodejov s papierikom či iným drobným predmetom vloženým medzi dvere a prah, obrátená rohožka či leták zastrčený vo dverách. Pomocou týchto praktík zlodeji zisťujú, či sú majitelia odcestovaní. Ďalšou, dnes už známou, praktikou zlodejov je aj označovanie bytov ceruzkou či perom.

1. Základom sú kvalitné bezpečnostné prvky

Hoci sú zlodeji čoraz sofistikovanejší, do domov a bytov sa snažia dostať aj hrubou silou. Bezpečnostné dvere sú preto základným prvkom bezpečnej domácnosti. To isté platí o bezpečnostných oknách so špeciálnymi ochrannými prvkami.

Mechanické zabezpečenie je vhodné kombinovať s elektrickým, ako je alarm či kamerový systém. V snahe ušetriť sa mnoho ľudí stále spolieha na makety kamier, my ti odporúčame investovať do skutočnej bezpečnostnej kamery. Ak bývaš v bytovke, spoločne so susedmi vždy dbajte na to, aby boli vchodové dvere vždy uzamknuté.

Zdroj: Freepik / jcomp

Najväčším lákadlom zlodejov sú drahé predmety, šperky a elektronika. Všeobecne sa odporúča mať doklady a iné dôležité dokumenty vždy pri sebe. Čo však s drahou elektronikou, šperkami či inými cennými predmetmi? Tie pred odchodom uzamkni v bezpečnostnom trezore, do ktorého sa zlodeji tak ľahko nedostanú.

2. Fotky z dovolenky pridávaj, až keď si späť

Pravidlo, o ktorom zrejme nepočuješ prvý raz. Sociálne siete sú obľúbeným nástrojom zlodejov, ktorí si vďaka nim dokážu urobiť prieskum z pohodlia domova. Nemusia sledovať okolie tvojho bytu, stačia im príspevky na sociálnych sieťach. Vďaka tvojej aktivite z dovolenky totiž zásobuješ novinkami a informáciami nielen svojich kamošov, ale aj zlodejov.

Nevpúšťaj si do bytu ani do domu cudzích ľudí. Pozor na takých, ktorí sa vydávajú za inštalatérov alebo kontrolórov. Zlodeji často chodia na obhliadky potenciálnych cieľov pod rôznymi zámienkami. Môžu ti ponúkať bezplatnú pomoc v záhrade či kontrolu vody v byte.

Kým ty pridávaš storky z Tatier alebo zo španielskej pláže, oni zatiaľ v pokoji prehľadávajú tvoj prázdny byt. Na sociálne siete nikdy neuverejňuj časy, kedy nebudeš doma. Príspevky v reálnom čase sú ako pozvánky pre zlodejov. Odborníci neodporúčajú ani zverejňovanie fotiek či videí z interiéru. Zlodeji si totiž vďaka nim môžu detailne obhliadnuť tvoj domov a pripraviť sa na následnú krádež.

3. Nezabúdaj na poistenie

Kvalitné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ťa síce neochráni pred zlodejmi, no výrazne ti uľahčí riešenie kritických situácií. V prípade, že sa zlodejom predsa len podarí vlámať sa do tvojho bytu, poisťovňa ti pomôže s následným riešením vzniknutých škôd. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti Bezstarostný domov od Kooperativy ti umožňuje vyskladať balík na mieru podľa tvojich predstáv a potrieb, ktorý ťa podrží nielen po vykradnutí, ale aj vytopení, požiari či následkoch extrémnych búrok a vyčíňania počasia.

Pri výbere poistenia si všímaj niekoľko základných oblastí. „V prvom rade je nevyhnutné nastaviť si poistenie na aktuálnu hodnotu svojho majetku. Je potrebné si v poisťovni overiť, či máte poistnú sumu nastavenú tak, že vám poisťovňa preplatí vždy celú sumu za opravu a rekonštrukciu po vzniknutej škode, a tiež odporúčame doladiť si svoju poistku optimálnym výberom pripoistení. Výhodou je nastaviť si priamo cez svoje poistenie aj prístup k praktickým asistenčným službám, ktoré sa môžu kedykoľvek zísť - napríklad zámočníka, inštalatéra či cykloasistencie,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa.

Zdroj: Shutterstock.com/Aleksey Boyko

Bojíš sa o svoj bicykel či kolobežku vždy, keď na Facebooku vidíš príspevky so zúfalou prosbou o pomoc pri hľadaní? V Kooperative si môžeš pripoistiť aj svoj obľúbený dopravný prostriedok. Pri krádeži alebo pri poškodení počas dopravnej nehody ti poisťovňa preplatí kúpu nového prostriedku. Zároveň budeš mať k dispozícii napríklad bezplatnú cykloasistenciu, ktorá príde vhod, keď dostaneš defekt počas cyklotúry.

Navyše, domáce poistenie sa zíde aj v ďalších situáciách, kedy by si to možno nečakal.

„Aj pri uzatvorení domáceho poistenia už platí, že jeho efekt sa dá pocítiť aj v bežnejších situáciách, nielen v kritických momentoch. Jednou z takýchto noviniek je napríklad aj pripoistenie domáceho miláčika. To znamená, že ak bude mať váš pes alebo mačka nejaký úraz, poisťovňa vám uhradí ošetrenie zverolekárom,“ hovorí Silvia Nosková Illášová.

Začal si bývať na internáte a vaši majú domácu poistku v Kooperative? Dobrá správa, je, že ak omylom spôsobíš poškodenie zariadenia v tomto ubytovaní, vaše domáce poistenie už dokáže pokryť aj tieto situácie. Pripoistiť si môžeš aj záchranu dát, ak ti „odíde“ notebook či telefón. Dokonca, aj keď sa doma vymkneš, alebo máš problém s vodovodom, zámočníka či inštalatéra si môžeš vybaviť rýchlo zo svojho poistenia cez asistenčnú linku v poisťovni.

4. Posvieť si na nich

Ideálnym objektom lúpeže je tmavý objekt schovaný pred zrakmi susedov a iných svedkov. Neosvetlené vchody či dvere ukryté za stromami sú lákadlom pre každého zlodeja. Ak sa chystáš preč na niekoľko dní, zrejme nechceš nechávať zapnuté všetky exteriérové svetlá. Skvelým riešením sú napríklad automatické spínače osvetlenia, ktoré sa v určitý čas samé spustia. Tým vyvolajú dojem, že v dome sa niekto nachádza, a tak odradia zlodejov.

Príležitosť robí zlodeja. Nedaj zlodejom šancu začiatočníckymi chybami. Pred každým odchodom poriadne skontroluj všetky okná aj dvere. Kľúče nikdy nenechávaj na „tajných miestach“. Zlodeji ich vždy budú hľadať presne tam, kam ich mnoho ľudí ukrýva. Pod rohožkou, v kvetináči či v poštovej schránke.

Takéto smart osvetlenie je vhodné nainštalovať aj do interiéru. Svetlo môžeš ovládať pomocou mobilnej aplikácie, takže zlodeji ani večer nezistia, že byt je prázdny. Okrem smart osvetlenia ale existuje množstvo ďalších inteligentných prvkov, ktoré dokážu aj počas tvojej neprítomnosti napodobniť aktívnu domácnosť.

5. Vytvor dojem, že dom nie je prázdny

Ak nemáš možnosť využiť smart doplnky do domácnosti, počas dlhšej neprítomnosti požiadaj o pomoc kamošov alebo susedov, ktorým dôveruješ. Popros ich, aby ti pravidelnej vyberali poštovú schránku, prípadne občas nazreli do bytu a skontrolovali ho. Schránka plná pošty totiž môže zlodejom vyslať signál, že dom je dlhšie prázdny. A práve tomu sa chceš vyhnúť.

Niektorí ľudia počas letných mesiacov nechávajú na balkóne či terase zavesenú čistú bielizeň. Aj tento malý trik môže zmiasť zlodejov a vyvolať v nich dojem, že v dome sa niekto nachádza.