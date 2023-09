Scenárista Man of Steel: „Naháňanie Marvelu bolo šialené. Vedenie DC a Warner Bros. na nás nezmyselne tlačilo“

Scenárista Man of Steel a Batman v Superman spomína na to, aké šialené tlaky cítili tvorcovia zo strany štúdia, aby rýchlo dohnali Marvel, čo sa nakoniec aj tak nepodarilo.

David S. Goyer cítil tlak zo strany štúdia Warner Bros., aby pre štúdio DC vytvoril vlastný, previazaný filmový svet, ako má Marvel. Ako scenárista filmov Man of Steel a Batman v Superman: Dawn of Justice to mal podľa svojich slov ťažké, prezradil v podcaste Happy Sad Confused.

„Tlak, ktorý na nás vyvíjali zo štúdia Warner Bros., znel jasne: ‚Potrebujeme naše MCU! Potrebujeme naše MCU!‘ Odpovedal som im: ‚Než začneme bežať, naučme sa najskôr kráčať.‘ V DC a Warner Bros. sa striedali výkonní pracovníci každých 18 mesiacov a zakaždým prišli s niečím novým. Každý nový riaditeľ hovoril: ‚Spravíme to ešte väčšie.‘ Je šialené, ako veľa architektúry sme postavili zo vzduchu. Takto sa dom nestavia.“

Je pravda, že v štúdiách Warner Bros. a DC sa vystriedalo hneď niekoľko vedení. Viackrát sa menil plán filmov a celého filmového vesmíru a šéfovia štúdií chceli rýchlo dobehnúť Marvel a ich MCU. Zatiaľ čo Marvelu to trvalo niekoľko rokov, DC to chcelo dotiahnuť počas dvoch filmov. Fanúšikovia komiksoviek už výsledok poznajú.

Filmový svet DCEU sa rozpadol, Warner Bros. produkovalo len priemerné filmy a posledné z nich sa stali kasovými prepadákmi. Už o dva roky celý vesmír reštartujú s novým Supermanom a doterajšie postavy a herci už budú minulosťou.