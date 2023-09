Opýtali sme sa AI sexuálneho kouča, ako iniciovať sex a čo robiť pre dosiahnutie orgazmu. Toto sú jeho odpovede

Komplexnú vzťahovú a sexuálnu výchovu určite nenahradí, ale môže ti pomôcť s niektorými otázkami.

Máš otázky o sexe a zišli by sa ti odpovede od niekoho, kto ťa nebude súdiť? Pomôcť ti môže AI chatbot firmy Beducated.

Beducated je mníchovský startup zameraný na vzdelávanie o sexualite. Firmu založili Mariah Freya a Phil Steinweber v roku 2018 a opisujú ju ako najväčšiu online knižnicu s tisíckami lekcií o rozkoši. Ich videá rozoberajú anatómiu, vzťahy, sexuálnu túžbu, orgazmy a aj konkrétne sexuálne techniky. Na obsahu pracujú s odborníkmi na sexualitu a sexuálne zdravie či vzťahy.

Práve z týchto online lekcií pochádzajú aj odpovede ich nového AI sex kouča. Samotná technológia stojí na viacerých jazykových modeloch vrátane toho, na ktorom postavili aj ChatGPT, no dáta pochádzajú z overených zdrojov o sexualite a zdraví. Samozrejme, ako všetka umelá inteligencia, môže sa občas zmýliť alebo si zdroj vymyslieť, no zvyčajne ti jednoducho pošle stručnú odpoveď a link na relevantný kurz, ktorý ti otázku zodpovie do hĺbky.

Samozrejme, tieto odpovede a ani kurzy samotné nemôžu nahradiť komplexnú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Rôzne vzdelávacie webstránky, neziskové organizácie či apky sa však snažia aspoň trochu dorovnať chýbajúce vzdelanie.

Takto vyzerá úvodná stránka Beducated AI Sex Coach. Navrhne ti pár vzorových otázok, ale môžeš rovno napísať svoju. Funguje zatiaľ iba v angličtine. Zdroj: Beducated AI Sex Coach

Ako funguje AI sex kouč

Využívanie chatbotu je nateraz zadarmo s limitom 10 správ denne. Môžeš si kúpiť predplatné za v prepočte 28 eur mesačne (alebo 189 eur ročne), s ktorým bude chatbot neobmedzený a získaš aj prístup k všetkým lekciám.

AI Sex Coach je prísne naprogramovaný tak, aby sa nezapájal do diskusií týkajúcich sa nedobrovoľného sexu, detskej pornografie, nezákonných aktivít a otázok súvisiacich so znásilnením.