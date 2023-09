Nový Volkswagen Tiguan má špičkové svetlá aj podvozok, poteší však najmä širokou paletou motorických verzií

K prvým zákazníkom sa nový Tiguan dostane v prvých mesiacoch budúceho roka.

Úplne nová, v poradí 3. generácia Volkswagenu Tiguan je spolu s Passatom najväčšou novinkou značky tohto roku. Stredne veľké SUV totiž aj v našich končinách zastupuje mimoriadne obľúbený model. Tiguan svojím oblejším tvarom teraz viac pripomína prvé vyhotovenie, v jednotlivých detailoch však cítiť, že Volkswagen hľadal inšpiráciu aj v rodine elektrických modelov ID. Svedčí o tom najmä maska s prepojenými full-LED svetlami, ktoré sú štandardom. Tiguan sa navyše môže za príplatok pýšiť adaptívnou technológiou IQ.Light HD Matrix-LED, ktorú tvorí vyše 19-tisíc LED pixelov v každom svetle.

Otvory na prívod vzduchu sa presunuli do spodnej časti nárazníka, najmä do jeho rohov. Tak ako doteraz, aj 3. generácia bude na výber v elegantnom vyhotovení alebo so športovo orientovaným balíkom R-Line, ktorý je rozpoznateľný najmä podľa masívnejšieho predného nárazníka. SUV môže stáť maximálne na 20" diskoch, pričom v závislosti od verzie budú k dispozícii rôzne dizajny. Rovnako ako vpredu, aj vzadu sú úplne nové a vzájomne prepojené LED svetlá. Za vekom sa nachádza batožinový priestor s veľkosťou 652 litrov (+ 37 l).

Veľké zmeny evidujeme aj v interiéri, kde si miesto našla horizontálne orientovaná palubná doska na štýl tej z nového modelu Passat. Jej centrom je voľne stojaci až 15" displej multimediálneho prostredia (v základe 12,9"), ktorému sekundujú štandardne dodávané 10,25" digitálne budíky. Nad budíkmi už nie je kaplnka, Volkswagen však vyzdvihuje výbornú čitateľnosť aj na priamom slnku, pričom na stredovom displeji by nemali ostávať príliš otlačky. Zásadnou zmenou prešiel aj volič prevodovky, ktorý sa presunul zo stredového tunela priamo na stĺpik riadenia, čiže za volant. Ten má opäť fyzické tlačidlá, značka tak vypočula kritiku skrz pôvodné dotykové plochy.

Kokpit dostal početne zastúpené náladové osvetlenie, ktoré je pritom možné prispôsobovať cez nový otočný volič na stredovom tuneli. Má interaktívnu funkciu, vodič tak vďaka nemu môže ovládať nielen náladové osvetlenie, ale aj hlasitosť či meniť jazdné režimy. Volkswagen zapracoval aj na infotainmente, ktorý prichádza v generácii MIB4 s vylepšenou intuitívnosťou – nové je nielen samotné menu, ale aj spodná časť na obrazovke, kde sú vyvedené kľúčové nastavenia ventilácie. Dotykové plochy pod displejom sú pritom už aj osvetlené.

Rovnako ako nový Passat, aj pre Tiguan bude silnou stránkou široká paleta motorických verzií, medzi ktorými si svoje nájdu ako fanúšikovia hybridov, tak aj zástancovia konvenčných agregátov. Vecou štandardnej výbavy je 7-stupňová automatická prevodovka, pri plug-in hybridoch ide o 6-stupňový automat. Samozrejme, nechýba ani pohon všetkých štyroch kolies, ktorý však bude k dispozícii len pri troch motorických verziách – oba varianty 2-litrového TSI a silnejšia verzia 2-litrového TDI. Zvyšné vyhotovenia majú výhradne pohon prednej nápravy.

1.5 eTSI MHEV – 96 kW/130 koní alebo 110 kW/150 k

– 96 kW/130 koní alebo 110 kW/150 k 1.5 TSI PHEV – 150 kW/204 k alebo 200 kW/272 k

– 150 kW/204 k alebo 200 kW/272 k 2.0 TSI 4Motion – 150 kW/204 k alebo 195 kW/265 k

– 150 kW/204 k alebo 195 kW/265 k 2.0 TDI – 110 kW/150 k alebo 142 kW/193 k (4Motion)

Veľkou prednosťou novej generácie je napokon technológia DCC Pro, čiže dvojventilové adaptívne tlmiče, ktoré majú zaručiť väčší rozdiel medzi jednotlivými jazdnými režimami a súčasne ponúknuť ešte väčší komfort. Obdobné podvozkové komponenty používa v rámci koncernu len značka Porsche. Cenové relácie zatiaľ zverejnené neboli, k prvým zákazníkom sa však dostane nový Tiguan v prvých mesiacoch budúceho roka.