Slovák Adam sa chodí plaviť historickou plachetnicou: Našu loď často sprevádzajú delfíny. Unikali sme už aj pred hurikánom

Niekedy si námorníci užívajú pohodu pri lovení tuniakov, inokedy plachetnicu kolíše zo strany na stranu búrka a posádka sa musí uhýbať vlastnej batožine.

Slovák Adam Kelo je vášnivý „moreplavec“. Na palube historickej lode La Grace absolvoval už osem plavieb. Vďaka svojim plaveckým skúsenostiam sa dokonca stal vachmajstrom – veliteľom družstva kadetov. V rozhovore pre Refresher opísal mnohé nezabudnuteľné momenty z plavieb, ktoré by na bežnej lodi nikdy nezažil. Dodnes spomína napríklad na to, ako plachetnicu odprevádzali húfy delfínov a ako sa posádke podarilo uprostred mora uloviť obrovských tuniakov.

Rozrozprával sa však aj o náročnejších chvíľach, keď sa posádka musela pasovať s nepriaznivým počasím. „Búrky vôbec nie sú príjemné a každý sa im chce vyhnúť. Ľudia na lodi zvracajú, hádže to s tebou zo strany na stranu a nevieš pracovať. Loď sa dokáže nakloniť až do 45 stupňov, čiže niekedy nás vietor rozhýbe až tak, že sme skoro na hladine. Z každého kúta kajuty lietajú predmety a všetko padá. Musíš si dávať pozor, aby ťa netrafila vlastná batožina a neublížila ti,“ hovorí s tým, že počas poslednej plavby unikali pred najsilnejším hurikánom v Stredozemnom mori. Tiež spomenul, čo sa stalo, keď sa loď v minulosti potopila.

Adam v rozhovore prezradil, ako sa „šoféruje“ historická plachetnica, či má strach, keď sa šplhá na 25 metrov vysoký sťažeň, ale aj to, ako je to na mori so zábavou a s alkoholom, koľko takáto plavba stojí a ako sa na ňu prihlásiť.

Chodíš sa plaviť na historickej plachetnici. Vedel by si mi, prosím, bližšie povedať, o akú loď ide?

La Grace je historická replika lode z 18. storočia. Ide o tréningovú plachetnicu, ktorá sa plaví pod velením kapitána a zároveň aj jej staviteľa Jozefa Dvorského. Dvorský ju svojpomocne postavil s obrovskou partiou dobrovoľníkov na základe typu lode Briga – čo znamená, že má dva sťažne s plným oplachtením. Primárne sa na nej plavia ľudia, ktorí mu ju pomáhali zostaviť, čiže členovia klubu La Grace.

Plachetnica La Grace. Zdroj: Archív/Martin Hlinca

Vyzerá skutočná historická plachetnica rovnako ako tie, ktoré vidíme vo filmoch?

Skutočná plachetnica má omnoho viac lán. Vo filmoch ich až toľko nie je, lebo by zavadzali kameramanom a na výsledných záberoch. Keď však chceš v realite prejsť z jednej paluby na druhú, musíš podliezť tri laná a jedno preskočiť. Spomínam si, že ma ich počet veľmi prekvapil, keď som La Grace prvýkrát videl. Ak si dobre pamätám, na lodi je až 17 kilometrov lana.

Počas búrky to s tebou hádže zo strany na stranu a nevieš pracovať. Loď La Grace sa dokáže nakloniť až o 45 stupňov, čiže niekedy nás vietor rozhýbe až tak, že sme skoro na hladine.

Hovoríš, že plavby sú väčšinou pre členov klubu. Ako sa teda môžem na takúto loď dostať?

Ak ste partia ľudí, ktorá by chcela niečo takéto skúsiť, najjednoduchšou cestou je napísať priamo lodnej administrátorke. Musíš však rátať s tým, že termíny plavieb bývajú obsadené aj na nasledujúci rok.

Na lodi je 17 kilometrov lana. Zdroj: Archív/Martin Ozzy Chlebek

V prípade, že by si plavbu rád absolvoval ako jednotlivec a pridal sa k inej skupine – najlepšie bude, ak sa nakontaktuješ na osobu, ktorá plavby pravidelne absolvuje. Väčšinou si totiž loď obsadí celá partia a následne naberá ďalších ľudí do počtu. Takto to budem robiť na budúci rok aj ja.

Ideálne teda je, ak sa vieš ozvať niekomu známemu, ktorý sa chystá plaviť. Ak nikoho takého nemáš, môžeš skúsiť náhodne napísať organizátorom plavieb. Stáva sa, že partiám odpadnú nejakí ľudia, čiže možno pre teba nájdu miesto.

Potrebujem mať na absolvovanie takejto plavby nejaké skúsenosti?

Nie, všetko potrebné sa naučíš na lodi. Takmer každý rok máme nejakých prvoplavičov.

Koľko stojí takáto plavba?