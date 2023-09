Nicolas Cage sa objavuje v snoch cudzích ľudí. Najprv sa na tom smejú, potom ich začína vraždiť. Kreatívny film recenzenti milujú

Film Dream Scenario s Nicolasom Cageom dostal prvý trailer. Vyzerá to na nezabudnuteľný a originálny film.

Nicolas Cage hrá v snímke Dream Scenario Paula Matthewsa, ktorý nie je ničím výnimočný. Jedného dňa sa však začne objavovať v snoch cudzích ľudí. Spočiatku ide o nevinné pozdravy a jeho prítomnosť v snoch z neho urobí hviezdu a virálny hit.

Paul sa stretáva so slávou a nadväzuje nové vzťahy, no čoskoro sa jeho život znovu obráti naruby. Z nevinných snov sa stávajú nočné mory a Paul v nich začína loviť ľudí. Tí si myslia, že sa to prestane diať až vtedy, keď Paul zomrie.

Snímku Dream Scenario nakrútil Kristoffer Borgli (Sick of Myself) a do kín sa dostane 10. novembra 2023. Slovenskú premiéru lokálni distribútori ešte neoznámili.