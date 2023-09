Na internete si môžeš za pár stoviek kúpiť vodu z jazera, v ktorom sa kúpal Harry Styles

Zbohatnúť sa zjavne dá na hocičom.

Populárny spevák Harry Styles sa cez víkend zašiel vykúpať do rybníka v londýnskej štvrti Hampstead Heath. Víkedové kúpanie, prirodzene, neuniklo pozornosti ostatných ľudí, a teraz sa na tom niektorí dokonca snažia zbohatnúť. Na eBayi sa voda z rybníka, v ktorom sa spevák vykúpal, predáva za takmer šesťtisíc korún. Voda predávaná v malých fľaštičkách je podľa predajcu „veľmi vzácna“ – možno aj preto ju ponúkajú vo veľkosti skúmavky.

Pre kúpu nie je potrebné čiastku navyšovať, na predaj sú k dispozícii okamžite. V piatok tesne pred poludním bolo dostupných päť malých flašiek. Iný tovar predávajúci nepredáva, na platforme je však profil registrovaný od roku 2013.

Nie je to prvýkrát, čo sa niekto pokúša predať pomerne bizarnú vec spojenú so slávnou osobnosťou. Po jarnom turné speváčky Taylor Swift niekto predával uzatvárateľné vrecúško s „autentickým vzduchom“ koncertu z 19. mája. „Nedá sa to potvrdiť, ale existuje vysoká pravdepodobnosť, že Taylor túto konkrétnu vzorku vzduchu v určitom okamihu počas show skutočne dýchala. Toto je vaša šanca mať kúsok z nej a z turné Eras navždy!“ znel lákavý inzerát.