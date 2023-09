MTV VMA's 2023: Celebrity predviedli dokonalé outfity, hviezdila Taylor Swift a na scénu sa vrátila Shakira aj skupina 'N Sync

Prinášame ti tie najlepšie momenty z odovzdávania cien VMA's 2023.

MTV Video Music Awards 2023 sa konal v Prudential Center v New Jersey v utorok 12. septembra 2023. Išlo o 40. ročník odovzdávania prestížnych cien. Hudobný večer priniesol veľkolepé momenty. Na scénu sa „vrátili“ hudobné legendy a na červenom koberci celebrity predviedli dokonalé outfity. Na pódium sa predviedla Nicki Minaj, Cardi B, Doja Cat, Shakira, Demi Lovato aj Puff Daddy. Večer moderovala Nicki Minaj. V článku si pozri tie najlepšie momenty z odovzdávania cien VMA's 2023.

Zdroj: TASR (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Návrat hudobných legiend

Čo sa týka ocenení, dominovala (opäť) nezastaviteľná Taylor Swift. Speváčka bola tento rok nominovaná 11 krát, celkovo si za večer prevzala až 9 ocenení. Cenu v rámci kategórie Best Pop Award, ktorú vyhrala za jej song Anti-Hero jej prišiel odovzdať jej detský idol Justin Timberlake. Ten sa však na pódium neobjavil sám. Ľudia v hľadisku, a samozrejme, aj samotná Swift, zostali v šoku, keď uvideli prichádzať legendárnu skupinu NSYNC. Skupina sa v pôvodnom zložení Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass a Chris Kirkpatrick na pódium prvýkrát po 16 rokoch.

10-minútovým vystúpením prekvapila aj Shakira, ktorá zaspievala mix jej najznámejších hitov She Wolf, Objection (Tango), Whenever, Wherever aj Hips Don’t Lie. Fanúšikov prekvapilo aj „kľudné“ vystúpenie raperky a moderátorky večera, Nicki Minaj. Predviedla emotívny song Last Time I Saw.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MTV (@mtv)

Hip-hopová ikona Puff Daddy

Večer patril aj hip-hopovej legende Puff Daddymu. Ocenili ho cenou Global Icon Award. Akonáhle vystúpil na pódium, odštartoval show zloženú zo svojich najväčších hitov ako napríklad I'll Be Missing You či Bad Boy for Life. „Je to ako splnený sen. Nikdy som si nemyslel, že sa to stane. Je to úžasný moment, keď som bol malý, pozeral som VMA's a hovoril som si wau", emotívne poďakoval za ocenenie jeho dlhoročnej kariéry.

Zdroj: TASR (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Dokonalé outfity

Na červenom koberci hviezdila neodolateľná Selena Gomez v červenej róbe od Oscar de La Renta, elegantná Cardi B, Nicki Minaj prišla ako Barbie nevesta. Demi Lovato zabodovala v čiernom „outfite“, zlatú róbu predviedla Shakira. Nechýbala Nelly Furtado aj Emily Ratajkowski, skupina Måneskin či raper Off-set.

V galérii si pozri tie najlepšie módne momenty z VMA's 2023.