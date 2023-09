Ethan Hawke režíroval sexuálnu scénu svojej dcéry Maye Hawke v spoločnom filme: „Vôbec som to neriešil,“ tvrdí otec

Hawke režíroval ich prvý spoločný film s názvom Wildcat.

Wildcat je prvý spoločný film otca a dcéry Hawkeových. Ethan (trilógia Before) režíroval a Maya (Stranger Things) hrala hlavnú rolu. Ethan si rovno vyskúšal, aké to je režírovať sexuálnu scénu, v ktorej hrá jeho dcéra. Obaja v rozhovore pre Variety potvrdili, že sa pri tom cítili komfortne. Ethan upresnil, že ho to menej už trápiť ani nemohlo.

Jeho dcéra Maya Hawke si v jednej zo scén užíva rovno s dvojicou partnerov, ktorých hrajú Rafael Casal a Cooper Hoffman (syn zosnulého Philipa Seymoura Hoffmana).

„Myslím, že oni dvaja sa cítili trápnejšie ako ja s Mayou,“ zažartoval herec. V zaujímavom rozhovore hovoril viac o filme, ale aj o tom, aké je to čeliť tlaku verejnosti a sociálnych sietí, ktoré posledné roky vo veľkom kritizujú nepotizmus. Ich film Wildcat by sa mal dostať do kín v priebehu budúceho roka.