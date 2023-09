Konečne vtipná hollywoodska komédia bez klišé a trápnych vtipov? Dve sestry sa v Quiz Lady pokúšajú splatiť gamblerský dlh matky

Komédia Quiz Lady vyzerá ako veľmi podarená hollywoodska zábava so super herečkami.

Jenny (Sandra Oh z Killing Eve) a Anne (Awkwafina zo Shang-Chi) sa dozvedia, že ich matka zmizla. Zanechala za sebou slušný dlh, ktorý nejako musia splatiť. Jenny si všimne, že Anne je úžasná vo vedomostných hrách a v televíznych kvízoch, a tak ju do jedného prihlási. Ako ukazuje aj trailer, kým sa tam dostanú, prežijú dobrodružný road trip, na ktorý nezabudnú do konca života.

Quiz Lady vyzerá ako podarená hollywoodska komédia, v ktorej vtipy fungujú a pramenia aj z vynikajúcej chémie medzi ústrednými dvomi herečkami. Menšiu rolu vo filme má aj Will Ferrell). Snímka sa dostane na streamingovú službu Hulu už 3. novembra. Diváci na Slovensku ju uvidia na Disney+, ale zrejme to nebude v deň vydania v USA.