Spoločnosť H&M vymenovala Herona Prestona za kreatívneho poradcu pre mužskú módu. Prvú kolekciu predstaví budúci rok

Módne spolupráce sú veľmi dôležitosťou súčasťou odevného priemyslu, čo dobre vedia aj ľudia v najväčších reťazcoch s rýchlou módou. Vedenie známej odevnej spoločnosti H&M urobilo veľké rozhodnutie, keď vymenovalo Herona Prestona za kreatívneho poradcu pre mužskú módu, uvádza portál BoF.

Skúsený newyorský návrhár, ktorý vedie vlastnú rovnomennú značku, bude pre škandinávsky obchod vytvárať vlastné sezónne oblečenie a doplnky. V rámci svojej dlhodobej úlohy bude zároveň konzultovať celkový sortiment línie pre mužov.

Keď sme sa dozvedeli, že Preston a H&M nadväzujú dlhodobú spoluprácu, napadlo nám, že budú vydávať sériu kapsulových kolekcií, našťastie, obe strany uzavreli zmysluplnejšiu dohodu.

Partnerstvo dostalo vhodný názov H2 a pre Prestona ide o skvelú príležitosť predstaviť svoje návrhárske ideály širšiemu publiku. Predsa len, dosah spoločnosti H&M je neporovnateľný so značkou Calvin Klein, pre ktorú newyorský návrhár vytvoril kapsulové kolecie.

Preston neplánoval spoluprácu s H&M. „Pred touto spoluprácou som nemal osobný vzťah s H&M, pretože zriedka nakupujem oblečenie. V šatníku toho veľa nemám, rád to tak udržiavam. Menej je viac,“ povedal v rozhovore pre Highsnobiety a pokračoval: „Spoločnosť H&M ma oslovila, aby som vytvoril niečo odvážne vymyslené, starostlivo vytvorené, úctivo vyrobené, kultúrne povznesené a dôverne zdieľané pre ľudí, ktorí si to naozaj zaslúžia.“

Línia s podtitulom H2 sľubuje inovácie a nemalo by ísť o ďalšiu priemernú spoluprácu, ale o hlbší nápad, ktorý by mal prispieť k lepšiemu smerovaniu odevného priemyslu vďaka recyklácii či novým postupom pri výrobe jednotlivých modelov.

Všetko bude jasnejšie, keď obe strany predstavia debut v roku 2024, hoci produkty ako také budú predstavovať len zlomok celkovej vízie H2, čo potvrdzujú návrhárové slová na záver: „Začíname v malom a experimentujeme s novými postupmi a koncepciami. Je to väčší projekt ako len výrobok. Ide o to, aby sme sa nakoniec podelili s celým odvetvím o to, ako vytvoriť uzavreté systémy.“

Heron Preston je americký návrhár, ktorý v minulosti pracoval v spoločnosti Nike a neskôr aj po boku Kanyeho Westa pri tvorbe merchu k albumu The Life of Pablo, vďaka čomu získal množstvo skúseností. Vlastnú, rovnomennú značku prvýkrát odhalil v roku 2016. Absolvent Parsons School of Design má vlajkový obchod v Hongkongu a okrem vlastných kolekcií vytvoril modely pre značky ako Levi's, Calvin Klein alebo Vetements.