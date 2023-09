Plynový fantóm z Matoonu: napádal obyvateľov mesta skutočný psychopatický maniak, alebo bol len výplodom ich bujnej fantázie?

Miestni boli už dostatočne vydesení z druhej svetovej vojny, posledné, čo im chýbalo, bol maniak v plynovej maske a šerif neschopný ho chytiť.

Desiatky obetí, ale po útočníkovi ani stopy. Do histórie 16-tisícového amerického mestečka Matoon sa september 1941 naveky zapísal ako mesiac „plynového fantóma“. Po nociach sa totiž jeho ulicami mala potulovať záhadná postava s postrekovacou pištoľou, ktorá striekala do okien obyvateľov jedovatý plyn. Účinky plynu dokázali obete paralyzovať, vyvolať im nevoľnosť a zvracanie či dokonca u niektorých ľudí spustili vykašliavanie krvi.

Zatiaľ čo pribúdali hlásenia o útokoch, policajné vyšetrovanie zakaždým skončilo v slepej uličke. Plynový fantóm sa ocital na titulkách všetkých slávnych aj neslávnych periodík a strach v spoločnosti narastal. Všetci boli už dostatočne vydesení z druhej svetovej vojny. Deti mnohých obyvateľov Matoonu bojovali na fronte a posledné, čo im chýbalo, bol maniak v plynovej maske a šerif neschopný ho chytiť.

Keď si s útočníkom nedokázala poradiť polícia, obyvatelia mesta sa rozhodli vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Po nociach v Matoone hliadkovali desiatky áut plných samozvaných strážcov vyzbrojených puškami a zúriacimi psami. Ten, kto nehliadkoval, si so sebou bral zbraň do postele a vždy pred spaním sa ubezpečil, že má zatvorené okno. Situácia v Mattoone bola v septembri 1941 až taká šialená, že policajný komisár vyhlásil, že by momentálne nevstúpil na niečí pozemok ani za 10 000 dolárov.

Napriek veľkému úsiliu sa však plynového démona nepodarilo chytiť ani obyvateľom mesta. Prečo? Nemusí byť hneď všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Čo ak plynový fantóm bol len výplodom fantázie ľudí otrasených vojnou? Viac si o tomto desivom príbehu plnom zvratov môžeš vypočuť v novom diele mysteriózneho podcastu Nočná Šichta.