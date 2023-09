Loki cestuje časom v strhujúcom teaseri na druhú sériu. Kedy dorazí na obrazovky?

Druhá séria ponúkne taktiež šesť epizód.

Už 6. októbra budú mať všetci fanúšikovia Marvelu sviatok, na Disney+ totiž dorazí druhá séria obľúbeného seriálu Loki. Štúdio zverejnilo strhujúci prvý teaser, v ktorom vidno, ako sa Loki (Tom Hiddleston) stráca cestovaním v čase.





Čas bude práve jeho najväčší nepriateľ, pretože sa rýchlo môže stať, že sa hlavný hrdina dostane na miesto, z ktorého už nebude návratu. Stihne varovať všetkých v multivesmíre pred blížiacou sa hrozbou?



Prvá séria spred dvoch rokov zožala úspech nielen u verejnosti, ale aj u kritikov. Prvýkrát sme mohli britského herca v role Lokiho vidieť v komiksovke Thor z roku 2011, neskôr sa objavil vo filmovej spin-off sérii Avangers.



Do druhej série Lokiho sa vrátia Owen Wilson aj Sophia Di Martino, herecký ansámbel doplní Vietnamec Ke Huy Quan, ktorý tento rok získal prvého Oscara v kariére za sci-fi drámu Everything Everywhere All at Once.