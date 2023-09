Ako bývajú mladí na Slovensku? Mám vlastný byt a dve práce, jednu izbu prenajímam, varovali ma, že to bude likvidačné (Anketa)

Radšej platiť vysokú hypotéku ako prenájom? Alebo sa radšej tlačiť viacerí v malom byte? Mladí Slováci nemajú práve ideálne podmienky na bývanie, no snažia sa z toho vyťažiť čo najviac.

Keď sa ráno zobudia, do kuchyne to majú doslova na jeden skok. Hneď vedľa nej je pracovňa, vedľa tej zas obývačka a všetky tieto funkcie plní jediná miestnosť. Tak nejako opisuje Refresheru svoje bývanie Diana, ktorá býva v račianskej garsónke s priateľom.

Zuzka to má zas trošku inak. S partiou kamošov a kamošiek sa jej podarilo nájsť priestranný päťizbový byt v Novom Meste. Môžu u nich prespávať kamošky, môže zatvoriť dvere a mať svoj pokoj a platí cenu, ktorú považuje za výhru: 225 eur.

Mladí ľudia na Slovensku žijú v rozmanitých podmienkach. Niektorí zvolia malé garsónky, lebo šetria na nevyhnutných 20 % na kúpu nehnuteľnosti, iným sa podarilo splniť podmienky banky, no k hypotékam si museli vziať aj spotrebné úvery. Našli sme aj mladých ľudí, ktorí mali šťastie a na realitnom trhu to vyhrali: majú slušných majiteľov, ktorí im bývanie prenajímajú za prijateľnú cenu. Nedá sa jednotne povedať, že by mali všetci mladí ľudia podobnú či aspoň porovnateľnú situáciu.

Vyplýva to z online prieskumu Refresheru, do ktorého sa zapojilo 53 ľudí. Mladých ľudí sme sa pýtali, či bývajú doma, vo vlastnom, v podnájme alebo na internáte, koľko za bývanie platia, ako dlho im trvalo nájsť vhodné bývanie a aký majú názor na súčasnú situáciu.



Študenti vo veľkej miere využívajú internáty alebo bývajú v spoločných bytoch, často vo väčších skupinách (aj traja-štyria na jeden byt). Treba dodať, že mnohí mladí ľudia sa ešte ani nevysťahovali z domu, ukazujú to aj väčšie dáta.

Z posledného prieskumu Eurostatu vyplýva, že mladí Slováci už dlhodobo opúšťajú rodičovské hniezdo v priemere až okolo tridsiatky. Dôvodom, že ostávajú dlhšie u rodičov, môže byť aj dostupnosť hypoték, absencia štátnych nájomných bytov či nízka tradícia bývať v podnájme.



Spomedzi tých, ktorí už školu ukončili, takmer polovica žije v podnájmoch. Buď nestihli priaznivejšie podmienky na hypotéky, nemali vytvorenú dostatočnú rezervu, alebo ešte neboli na kúpu jednoducho pripravení. Viaceré páry, ktoré sa do nášho prieskumu zapojili, bývajú spolu prvýkrát alebo jeden z nich ešte študuje, a tak s kúpou čakajú.

Aj keby si byt chceli kúpiť, úroky ich môžu odradiť. Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňovala, že obdobie nízkych úrokových sadzieb nebude navždy. Sadzba na nové hypotéky vzrástla z 1 % na začiatku roka 2022 na súčasných 4 – 5 %. Naposledy v lete zvyšovala ČSOB úroky pri ročnom fixe až na 5,39 %. Podľa štatistík NBS bude v najbližších troch rokoch refixovať úver až 50 % ľudí s hypotékou, čiže aj tí, ktorí to stihli, si pokojne priplatia aj stovky eur mesačne.

Zdraženie hypoték, sprísnenie kritérií na ich udelenie, ale aj nedostatok nájomných bytov v ponuke zapríčinili, že ceny výrazne narástli aj pri podnájmoch. Podľa portálu Nehnuteľnosti.sk to najviac vidieť práve na bytoch, ktoré často poslúžia ako spoločné prenájmy. V porovnaní s minulým rokom stúpla priemerná cena staromestských trojizbákov o 23,58 %. Ani páry, ktoré sa uskromnia a skúsia to v jednoizbovom byte, to nemajú ľahké: priemerná cena mesačného nájmu za jednoizbový byt medziročne stúpla o 19,06 %.

Mám dve práce, jednu izbu prenajímam známemu, finančný agenti mi hovorili, že kúpa bude likvidačná

Kto tu býva: Miroslav (28)

Veľkosť bytu: 3-izbový byt s balkónom/75 m2

Náklady na bývanie: 775 eur (hypotéka 375 eur + 200 eur energie, internet atď. + 200 eur spotrebný úver)

Miroslav síce svoj byt v Trenčíne kupoval už v roku 2021, ale do novostavby sa nasťahoval až začiatkom tohto roka. Pôvodne zvažoval rodinný dom na dedine, no odradilo ho dochádzanie za prácou. Medzi možnosťami bol aj byt v pôvodnom stave, ale po zrátaní nákladov na prerábku a s ohľadom na limit hypotéky, ktorú mu schválili, napokon ako prvú investíciu kúpil trojizbový byt. Rodičia mu prispeli päťtisíc, on mal tiež istú rezervu, no väčšinu bytu financoval z hypotéky a zo spotrebného úveru.