Farmy smrti: Výskumníci nechávajú stovky mŕtvych ľudských tiel vystavených živlom, aby mohli skúmať ich rozklad

Hoci sa môže zdať, že ide o morbídne zariadenia, posúvajú vedu dopredu.

Nehybné telo staršej ženy sa zabára do vlhkej hliny. Leží na bruchu, s hlavou otočenou nabok a so zohnutými rukami, akoby sa snažila podoprieť a vstať. Bohužiaľ, už to nikdy neurobí. Je totiž mŕtva už viac než tri mesiace.

Telo tu nie je osamotené. Leží medzi ďalšími stopäťdesiatimi mŕtvolami hnijúcimi pod stromami, či pod holým nebom. Ľudské pozostatky sú všade navôkol, približne na troch hektároch oploteného lesa.

Hoci takáto scenéria môže niekomu pripomínať smetisko sériového vraha, v skutočnosti ide o zariadenie, v ktorom americkí výskumníci študujú, čo sa deje s ľudskými schránkami po smrti. A hoci telo staršej dámy nebolo dôstojne pochované, rozhodla sa tak sama pre vyššie ciele – aj po smrti pomôcť napredovať vede – forenznej antropológii. Možno aj jej pričinením policajti nabudúce chytia skutočného sériového vraha skôr, než stihne zabiť niekoho ďalšieho.

Keďže zaradenia, prezývané aj „farmy smrti“ či „farmy tiel“ už roky ovplyvňujú postupy šetrenia vrážd a posúvajú prácu forenzných znalcov na vyššiu úroveň, rozhodli sme sa bližšie pozrieť na to, ako fungujú.

Prvá farma smrti

História fariem smrti sa začala písať v Amerike v roku 1977, keď miestny šerif privolal na miesto činu nachádzajúce sa v DeCavalcante v New Jersey, forenzného antropológa William Bassa z Univerzity v Tenessee, aby s ním prekonzultoval záhadný prípad. Šerif sa totiž domnieval, že páchatelia, ktorých mal v hľadáčiku skryli obeť vraždy do narušeného hrobu vojaka Williama Shy, píše portál The Mob Museum.

Antropológ na základe stavu tela obete odhadol jej postmortálny interval (pozn. red. čas medzi úmrtím a vykonanou pitvou) na šesť mesiacov až rok. Keď sa však objavili ďalšie dôkazy, William Bass si uvedomil, že údajnou obeťou vraždy bolo v skutočnosti odborne nabalzamované telo majiteľa hrobu – vojaka Williama Shy.

Prvá oficiálny "farma smrti" vznikla v roku 1987 v americkom Tenessee. Zdroj: Youtube/@Vox

Na základe tejto chyby si antropológ priznal, že on aj jeho kolegovia toho potrebujú vedieť o rozklade ľudských tiel omnoho viac. O tri roky neskôr – v roku 1980 preto otvára prvé antropologické výskumné zariadenie svojho druhu, neskôr prezývané podľa románu krimi spisovateľky Patrície Cornellowej „farma tiel“.

Ako ďalej píše portál The Mob Museum, išlo o prevratný krok, keďže do tohto roku sa v praxi využívali na podobný výskum výlučne mŕtvoly zvierat. Konkrétne prasiat, keďže zdieľajú mnoho podobných atribútov s ľudským telom, akými sú napríklad telesná hmotnosť, anatómia a telo pokryté srsťou – u ľudí chlpmi. Išlo o logický krok, keďže prasatá boli jednoducho dostupné, ale ako neskôr ukázali ďalšie štúdie, ich výskum aplikovaný na ľudí mohol byť zavádzajúci. Rozkladajú sa totiž vyššou rýchlosťou v porovnaní s ľudskými mŕtvolami.

William Bass presadzovaní skúmania ľudských tiel argumentoval, že výskumníci budú môcť sledovať viaceré premenné ovplyvňujúce rozkladové procesy akými sú napríklad vek, či hmotnosť. Taktiež poukázal na to, že rozklad ľudských tiel môžu ovplyvňovať rôzne faktory akými sú strava, či lieky, ktoré za života užívali.

Pri rozklade sledujú výskumníci viaceré faktory ako napríklad váhu nebožtíka. Zdroj: Youtube/@Vox

Antropológ nakoniec svojimi argumentmi presvedčil vedeckú obec a otvoril Forenzné antropologické centrum Univerzity v Tenessee, ktoré bolo tridsať rokov jediné svojho druhu na svete. Dnes existuje na svete deväť fariem smrti, pričom sedem z nich sa nachádza v Spojených štátoch. Ďalšie nájdeme v Austrálii a v Holandsku. Podobné zariadenie plánovali otvoriť aj v Spojenom kráľovstve, ako píše Daily Mail, nakoniec však bez úspechu.

Čo presne „farmy smrti“ skúmajú?

Ako píše portál The Mob Museum, primárnym zameraním „fariem smrti“ je forenzná tafonómia. Ide o vedu, ktorá skúma všetko, čo sa deje s telom od jeho smrti až po jeho objavenie. Vedci pracujúci v zariadení sledujú, ako sa ľudské telo rozkladá v kontrolovanom prostredí a aký má vplyv na svoje okolie.

Každá mŕtvola totiž tvorí lokalizovaný ekosystém priťahujúci množstvo organizmov, ktoré sa živia rozkladajúcim tkanivom. Medzi takéto organizmy patrí napríklad hmyz, baktérie, či dokonca aj stavovce – napríklad supy.

Na mŕtvole parazituje hmyz. Zdroj: Youtube/@Vox

Vedci dokážu zistiť v akom štádiu rozkladu sa mŕtvola nachádza dokonca aj podľa organizmov, ktoré na nej parazitujú. Napríklad mravce uprednostňujú čo najčerstvejšie mŕtvoly a muchy zase kladú do mŕtvoly vajíčka, aby poskytla zdroj potravy pre novo vyliahnuté larvy. Predátori, medzi ktoré patria aj osy sa začnú zbiehať okolo mŕtveho tela až vtedy, keď na nej parazituje iný hmyz. Neživia sa totiž rozkladajúcim tkanivom, ale lovia hmyz, ktorý na tele parazituje. Tým pádom prítomnosť ôs dokazuje staršie štádium rozkladu.

Forenzná tafonómia taktiež skúma environmentálne faktory ovplyvňujúce rozkladové procesy. Telá sa totiž, pochopiteľne, rozkladajú inou rýchlosťou v závislosti od teploty, počasia a druhu pôdy. Napríklad extrémny chlad, či teplo zanecháva na mŕtvole viditeľné stopy akými sú mikroskopické trhliny v kostiach.

Vedci dokážu zistiť v akom štádiu rozkladu sa mŕtvola nachádza dokonca aj podľa organizmov, ktoré na nej parazitujú. Zdroj: Youtube/@Vox

„Sme vo veku technológií – v dobe, kedy nám mikróby môžu poskytnúť nové odpovede o čase smrti, ale aj o tom, či bolo telo presunuté. Taktiež dokážeme zistiť v akom zdravotnom stave sa nebohý nachádzal, čo polícii výrazne pomôže pri jeho identifikácii,“ povedala pre portál Undark Dawnie Steadmanová, riaditeľka Forenzného antropologického centra Univerzity v Tenessee.

Riaditeľka priblížila, že ak vyšetrovatelia nepoznajú identitu obete, na základe približného času úmrtia ju budú vedieť spojiť s databázou nezvestných osôb. „Práve vďaka našej práci dokáže polícia prideliť správne telá k záznamom, čo napomáha zmenšiť databázu s tisíckami prípadov nezvestných osôb,“ dodala.

Komu patria telá z fariem?

Ako píše portál Undark – telá, ktoré sa nachádzajú na „farmách smrti“ získavajú vedci od dobrovoľných darcov. Napríklad Univerzite v Tennessee od svojho otvorenia do roku 2019 darovalo svoje telá až 1700 ľudí. Vďaka nim sa v učebni venovanej Wiliamovi Bassovi – zakladateľovi prvej „farmy smrti“, nachádza najväčšia zbierka ľudských kostier v Tennesee.

Darcovia sú pritom väčšinou obyčajní ľudia, ktorí chcú pomôcť vedcom a trestnému súdnictvu. Na zoznam darcov sa zaregistrujú počas života a v peňaženke nosia špeciálnu kartičku, ktorá informuje prípadných nálezcov tela o úmysle slúžiť po smrti vede.

Telá z fariem smrti patria dobrovoľným darcom. Zdroj: Youtube/@Vox

Zariadenie ponúka darcom bezplatné vyzdvihnutie tela z pohrebného ústavu vzdialeného do 161 kilometrov od mesta Knoxville, kde sa nachádza univerzitná „farmy smrti“. Mimo tejto oblasti musia pozostalé rodiny zabezpečiť dopravu sami.

Keď na farmu dorazí telo nebožtíka, vedecký personál ho odváži a zmeria. Zadokumentuje všetky jazvy, zranenia aj tetovania, ktoré sa na tele nachádzajú. Následne z neho odoberie vzorky vlasov, krvi a nechtov. Mŕtvolu nakoniec buď uskladnia do veľkej chladničky na dvanásť až dvadsaťštyri hodín, alebo rovno presunú na zalesnenú plochu zariadenia, kde zostane medzi ostatnými telami, pokiaľ z nej nebude len kostra.

Na farme sa nachádzajú telá dovtedy, kým sa z nich stanú kostry. Zdroj: Youtube/@Vox

„V zariadení pravidelne pozorujeme denné, či hodinové zmeny stoviek darcov v rôznych ročných obdobiach a pri rozličných podmienkach. Získavame preto veľké množstvo údajov, ktoré pomôžu antropológom presnejšie vyhodnotiť čas smrti počas šetrenia prípadov,“ uzavrela riaditeľka zariadenia Dawnie Steadmanová.