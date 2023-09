Netflix odhalil všetky filmy, ktoré ešte vydá v roku 2023. Dorazí poriadna dávka hitov

Na Netflixe nuda nebude. Do konca roka vydajú ešte desiatky filmov s oscarovými hercami a hollywoodskou špičkou.

Je úplne jedno, aký typ filmov majú diváci radi. Netflix do konca roka vydá niečo pre každého. Vyjde veľkolepé akčné sci-fi na štýl Star Wars od Zacka Snydera s názvom Rebel Moon, adepti na Oscara ako Maestro od Bradleyho Coopera či The Killer od Davida Finchera, no a samozrejmosťou sú lákavé romantické filmy či mysteriózne trháky s prekvapivými dejovými zvratmi. Bonusom je vtipný animák s Adamom Sandlerom či upírsky horor.

Netflix si potrpí na hviezdne hollywoodske tváre a tvorcov, ktoré vyrozprávajú príbehy podľa skutočných udalostí, komédie či vášnivé erotické príbehy.

September

Love at First Sight – 15. 9.

Hadley sa po náhodnom stretnutí na letisku zoznámi s Oliverom, s ktorým si okamžite sadne. Po pristátí však Hadley stratí Oliverovo číslo. Rozhodne sa ho nájsť, ale uvedomuje si, že o ňom takmer nič nevie a nájsť ho v obrovskom Londýne bude takmer nemožné.

The Count/El Conde (2023) – 15. 9

Pablo Larrain (Spencer, Jackie) nakrútil strašidelný film. Hlavná postava je upír, ktorý sa po 200 rokoch rozhodne, že už toho zažil dosť a je na čase zomrieť.

Spy Kids: Armageddon – 22. 9.

Režisér Robert Rodriguez síce nakrútil drsné a akčné filmy Sin City, Alitu, Desperado, From Dusk Till Dawn či Four Rooms, ale nakrútil aj prvú trilógiu Spy Kids. Teraz sa vracia k detskej sérii, v ktorej sa objavia noví herci vrátane Giny Rodriguez a Zacharyho Leviho. Tí si zahrajú rodičov novej generácie Spy Kids. Nový film vyzerá dosť priemerne a detským hrdinom chýba charizma, akou disponovali pôvodní hrdinovia.

The Wonderful Story of Henry Sugar – 27. 9.

Film vyrozpráva obľúbený krátky príbeh od Roalda Dahla (Charlie a továreň na čokoládu) o bohatom mužovi, ktorý sa dozvie o špeciálnom guruovi. Ten dokáže vidieť bez použitia očí, a tak sa boháč rozhodne, že sa to od neho naučí, aby mohol podvádzať pri hazardných hrách. Hrajú Benedict Cumberbatch či Ralph Fiennes. Režíroval Wes Anderson (Asteroid City).

Október

Reptile – 6. október

Po brutálnom zabití mladého realitného agenta sa zúriaci detektív snaží odhaliť pravdu vo veci, kde nič nie je také, ako sa zdá. Prehlbuje tým však ilúzie vo svojom vlastnom živote. Hrajú Benicio del Toro či Justin Timberlake.

Fair Play – 13. október

Keď sa objaví možnosť povýšenia v nemilosrdnej finančnej firme, vzťah milencov Emily (Phoebe Dynevor) a Lukea (Alden Ehrenreich) začne prechádzať do niečoho viac hrozivého. Okamžite sa zmení dynamika ich vzťahu a boj o povýšenie spôsobí aj snahu oboch o pocit nadradenosti v ich vzťahu. Fair Play získalo ovácie na filmových festivaloch.

The Devil on Trial – 17. október

Film skúma prvý a zároveň jediný prípad, keď obžalovaný v americkom súdnom procese za vraždu použil ako obranu to, že ho posadli démoni.

Old Dads – 20. október

Traja najlepší priatelia sa v pokročilom veku stávajú otcami. Zisťujú, že nie sú pripravení popasovať sa s riaditeľmi predškolských zariadení, miliardárskymi generálnymi riaditeľmi z generácie mileniálov a všetkým, čo bolo vytvorené po roku 1987. Hrajú Bill Burr či Bokeem Woodbine.

Pain Hustlers – 27. október

Liza Drake (Emily Blunt) je matka samoživiteľka z pracujúcej triedy, ktorá práve stratila prácu a je na konci svojich síl. Náhodné stretnutie s farmaceutickým zástupcom Petom Brennerom (Chris Evans) jej prinesie bohatstvo, ale postaví ju na eticky pochybnú cestu. Zapletie sa totiž do organizovaného zločinu.

November

Wingwomen (Voleuses) – 1. november

Najlepšie priateľky Carole a Alex sú špičkové zlodejky, krásne, nemilosrdné a neporazené. Život na úteku ich unavuje, a tak sa rozhodnú pre poslednú, veľkú lúpež.