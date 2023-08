Barbie je najúspešnejším filmom v histórii štúdia Warner Bros. Porazil aj túto legendu

Warner Bros. si mädlí ruky. Barbie je najzárobkovejším filmom nielen tohto roka, ale aj celej histórie štúdia Warner Bros.

Každý vie, že Barbie je obrovským filmovým hitom. Málokto však čakal, že sa stane najzárobkovejším filmom tohto roka a po novom aj najzárobkovejším filmom histórie štúdia Warner Bros. Barbie má zatiaľ na konte 1 341 854 460 dolárov. Doteraz bol najúspešnejším kinohitom štúdia Harry Potter: Dary smrti 2, ktorý v roku 2011 zarobil v kinách 1 341 511 219 dolárov.

Po započítaní inflácie sa rebríček najúspešnejších filmov zmení a Barbie by zďaleka nemala na prvé miesto, ale z hľadiska výšky zárobkov tak prekonala všetkých Potterov, všetkých hrdinov DC vrátane všetkých Batman filmov.

Tvorcovia Barbie budú chcieť prekonať aj tržby 1,43 miliardy dolárov snímky Frozen 2. Vďaka tomu sa Greta Gerwig stane z hľadiska tržieb celovečerného filmu najúspešnejšou režisérkou všetkých čias.

Udalosť Barbenheimer, ktorá sa zapíše do histórie kinematografie, mala pozitívny efekt na oba filmy. Darí sa nielen Barbie, ale aj samotnému Oppenheimerovi. Ten čoskoro prekročí hranicu 800 miliónov dolárov zarobených v kinách a už teraz je najzárobkovejším filmom režiséra Christophera Nolana mimo filmov o Batmanovi (ako The Dark Knight, tak The Dark Knight Rises zarobili v kinách vyše miliardy).