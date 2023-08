VIDEO: Rita Ora si pohnevala fanúšikov z rodného Kosova. Čelí kritike za to, že na koncerte mávala srbskou vlajkou

Popová hviezda Rita Ora si vyslúžila poriadnu dávku kritiky od svojich rodákov z Kosova. Britská speváčka s kosovskými koreňmi totiž počas sobotňajšieho koncertu na festivale SZIN v Maďarsku niekoľko minút tancovala s vlajkou Srbska, s ktorou mávala, zahaľovala sa do nej a kládla si ju na hlavu, informoval o tom web stanice Klan Kosova.

Etnická Albánka tvrdí, že došlo k nedopatreniu. Vraj totiž pre žiaru z reflektorov na pódiu nevedela identifikovať, akú vlajku drží, hoci na videozáznamoch z koncertu jasne vidieť, že sa na ňu počas vystúpenia skladieb Lonely Together či Anywhere niekoľkokrát pozrela.

„Počas vystúpenia na festivale SZIN v Maďarsku mi podal vlajku mladý fanúšik. Svetlá mi na pódiu svietili do očí a ja som preto presne nevidela, akého štátu tá vlajka bola. Len čo som odišla zo scény, uvedomila som si, že to je srbská vlajka a nie maďarská,“ reagovala po kritike popová speváčka a dodala, že je „hrdou Albánkou“. Podľa jej slov nemala v pláne vyjadriť neúctu voči svojmu pôvodu ani uraziť svoj národ alebo rodinu.

Kosovo-Albanian singer Rita Ora caused reactions in Kosovo for performing with the Serbian flag at SZIN Festival in Hungary. pic.twitter.com/hyTrqzK09m