Nové seriály a filmy na Apple TV+ v septembri: Novinky vyvrcholia návratom Morning Show s ikonickým hercom z Mad Men

Čo všetko vyjde v septembri 2023 na Apple TV+?

Apple TV+ pokračuje v nádielke nových seriálov a filmov. Na streamovacej službe od Apple vyjde každý mesiac niečo zaujímavé či očakávané. Okrem nových seriálov budú navyše v septembri pokračovať sci-fi počiny Invasion či Foundation (Nadácia).

The Changeling – 8. 9.

Emma jedného dňa v Brazílii narazí na záhadnú ženu, ktorá jej sľúbi, že sa jej splnia akékoľvek tri želania. Emma o niekoľko rokov neskôr zmizne za záhadných okolností po tom, čo porodí syna a jej manžel (LaKeith Stanfield) sa ju rozhodne nájsť.

Dostane sa však do krajiny, o ktorej existencii nikto netušil. The Changelling bude hororový seriál o fantastickej ríši pre dospelých. Zameria sa však aj na rodinné a vzťahové problémy v komplikovaných vzťahov.



The Morning Show (Season 3) – 13. 9.

Jennifer Aniston a Reese Witherspoon vládli showbiznisovému seriálu o televíznom spravodajstve od Apple TV+ celé dve série. Ich chémiu však naruší John Hamm (Mad Men), ktorý sa stane ďalšou hlavnou postavou seriálu.

V tretej sérii sa k Alex (Aniston) a Bradley (Witherspoon) pridávajú výkonný riaditeľ televíznej stanice UBA Paul Marks (Hamm) a spravodajská hlásateľka Christina Hunter (Beharie). Budúcnosť televíznej stanice zostáva ohrozená. Billy Crudup, Julianna Margulies, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Greta Lee a Karen Pittman sa vracajú so svojimi postavami aj v novej sérii.

Still Up – 22. 9.

Lisa a Danny sú najlepší kamaráti, ktorí sa zblížili po tom, čo zistili, že obaja trpia chronickou nespavosťou a každú noc sú hore. Majú dva životy. Jeden vedú cez deň a druhý v noci, keď všetci ostatní spia.

Hnevá to aj ich partnerov, ktorí majú pocit, že svoje polovičky až tak dobre nepoznajú a niekedy aj žiarlia, keďže Lisa a Danny sú si čoraz bližší. Dynamika ich vzťahu sa však zmení, keď sa začnú aj stretávať, keďže medzi sebou vždy komunikovali len cez smartfóny. Still Up je romantická feel good komédia s originálnou premisou.

Flora and Son – 29. 9.

Film sleduje osamotenú matku Flóru (Eve Hewson zo seriálu Bad Sisters), ktorej dochádzajú nápady na to, ako zaobchádzať s jej rebelujúcim synom Maxom. Snaží sa zaujať ho gitarou, ale namiesto toho začne hrať ona sama. Využije pritom pomoc hudobníka z LA (Joseph Gordon-Levitt z filmu 500 dní so Summer), ktorý ju učí cez internet, vďaka čomu sa zblížia.

Film nakrútil John Carney, ktorý sa postaral aj o chválené hudobne ladené snímky Sing Street, Modern Love či Love Song. V snímke si zahral aj Jack Reynor (Midsommar).

Okrem toho na Apple TV+ v septembri vyjde aj 4-dielny dokument s názvom Super Models. Zameriava sa na kariéry a životy supermodeliek Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista a Christy Turlington.