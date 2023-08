Cyberpunk: Phantom Liberty bude úplne iná hra než Cyberpunk 2077. Teš sa na súboje s autami a krvavé vylepšenia tela

Príbehové rozšírenie Cyberpunk 2077 vyjde už v septembri. Čo všetko ponúkne a aké ďalšie skvelé hry mali nové trailery na Gamescome?

Najväčšia a každoročná herná výstava Gamescom v Nemecku aj tento rok ponúkla množstvo trailerov na očakávané hry. Azda najviac divákov v publiku potešilo odhalenie Cyberpunk: Phantom Liberty, rozšírenia pre Cyberpunk 2077.

Cyberpunk: Phantom Liberty vyjde tri roky po vydaní pôvodnej hry a z hľadiska vylepšení a nového obsahu sa skôr podobá na pokračovanie než rozšírenie. Tvorcovia prerobili systém polície, umelej inteligencie aj súbojov a prestreliek. Ponúknu viac možností, ako ničiť nepriateľov so zameraním na brutálnejšie súboje zblízka (podľa vzoru úspešného anime Cyberpunk: Edgerunners).

Rozšírenie do hry pridá nové zbrane, autá, vylepšenia, zručnosti a celkom nový strom schopností. Samozrejmosťou je úplne nová herná oblasť s desiatkami questov. Novinkou je aj možnosť útočiť na nepriateľov priamo z pohyblivého auta. Phantom Liberty vyjde 26. septembra na PC, Xbox Series X/S a PS5.

Aké ďalšie skvelé hry boli na Gamescome?

Skvelým trailerom sa prezentovalo aj čínske fantasy RPG Black Myth: Wukong, ktoré vzniká na motívy slávneho čínskeho folklóru Journey to the West. Hra ponúkne veľké výzvy v podaní náročných súbojov s bossmi. V traileroch nižšie vidieť nádherné animácie a zaujímavý dizajn nepriateľov. Hra vyjde v priebehu budúceho roka.

Little Nigtmares 3 vyjde začiatkom budúceho roka. O vývoj sa tentokrát postaralo štúdio Supermassive Games (Until Dawn, Little Hope, The Quarry).

Milým prekvapením bolo oznámenie Killing Floor 3, pokračovania v populárnej multiplayerovej sérii, v ktorej hráči bojujú s démonmi.

Očakávané RPG Starfield nepredviedlo žiadne nové gameplay zábery, ale tvorcovia potešili hraným trailerom, ktorým lákajú na veľkoleposť sci-fi hry. Tá vyjde na PC a konzoly Xbox už 6. septembra.

Na konzolách Xbox vyšla dnes chválená strategická hra Age of Empires IV. Bude mať štyri príbehové kampane a ponúkne celkovo desať rôznych civilizácií. Hra vyšla na konzolách so zjednodušeným ovládaním.

Na pódium sa následne dostal režisér a scenárista Zack Snyder, ktorý okrem trailera na film Rebel Moon od Netflixu odhalil aj prípravy na sprievodnej videohre.

Nový trailer dostala aj veľká fantasy MMO online RPG hra Crimson Desert.

21. septembra 2023 vychádza multiplayerová strieľačka Payday 3. Nový gameplay trailer láka na hrateľnostné novinky v sérii.

Tekken 8 vyjde 24. januára 2024. Pri vydaní ponúkne 32 postáv, bohatý multiplayer a viaceré singleplayerové módy.

Vývojári z Ubisoftu na Gamescome ponúkli bližší pohľad na svet Bagdadu v Asassins’s Creed Mirage. Nové AC bude podstatne menšie ako Valhalla či Odyssey a ponúkne ucelenejší, sústredenejší zážitok pre hráčov, ktorým viac vyhovovali prvé časti v sérii. Mirage vyjde 5. októbra 2023.

Akčné JRPG Granblue Fantasy: ReLink vyjde po siedmich rokoch od svojho odhalenia už 1. februára 2024 na konzoly PS4 a PS5.

Lords of the Fallen je reštart známej soulslike hry od štúdia HewWorks. Hra ponúka náročné súboje s bossmi, obsiahle oblasti plné nepriateľov, tajomstiev a iných prekvapení. Zaujímavé je, že hráči sa budú môcť prepínať medzi dvomi ríšami, v ktorých platia iné pravidlá. Ambiciózny titul Lords of the Fallen vyjde 13. októbra 2023 na PC, Xbox Series X/S a PS5.

Sonic Superstars ponúkne coop pre štyroch hráčov, ale titul je možné prejsť aj v singleplayeri. Nový 2D Sonic vyjde 17. októbra 2023. Tvorcovia zo SEGA oznámili aj príbehové rozšírenie Final Horizon pre Sonic Frontiers.

The First Descendant je multiplayerový looter shooter s vysokými produkčnými hodnotami. Multiplayerová akcia ponúkne napínavé, adrenalínové a epické súboje s bossmi, ale aj proti iným hráčom. Otvorená BETA štartuje 19. septembra 2023.

Fort Solis je príbehová sci-fi hra odohrávajúca sa na mesačnej základni, v ktorej si idú po krku dvaja chlapi. Hráč v hre zistí, čo sa na stanici presne stalo. Hra vyšla ešte včera.

Stormgate je duchovné pokračovanie klasických stratégií v reálnom čase ako Warcraft a Starcraft.

Na Gamescome sa pripomenula aj akčná robotická hra Armored Core 6 od štúdia From Software (Elden Rings a Dark Souls). Našu recenziu si budeš môcť prečítať už dnes o 17.00 h.

Na Gamescome ukázali aj reštart série Mortal Kombat 1 s fantastickým trailerom. Bojovka vyjde už 14. septembra na PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S a PS5.

Blizzard na Gamescome ukázal druhú sezónu pre Diablo 4, v ktorej budú môcť hráči bojovať za upírku (zahrala si ju Gemma Chan z Eternals). Nový obsah príde do hry už v októbri.

Tohtoročnú prezentáciu na Gamescome uzatvoril šéf fínskeho štúdia Remedy Sam Lake. Do Nemecka doniesol skvelý trailer na hororový survival titul Alan Wake 2, ktorý vyjde 27. októbra na PC, Xbox Series X/S a PS5.

Alan Wake bude v hre trpieť psychickými problémami, ktoré vyústia do takej miery, že sa bude prepínať medzi hernou skutočnosťou a ľudským svetom. V hre tak budú scény hrané skutočnými hercami.