Godzilla dostane seriál, ktorý odhalí nové tajomstvá. Uvidíme aj Konga?

Monarch: Legacy of Monsters bude seriál o ľuďoch, ktorí študujú a bojujú s príšerami ako Godzilla či Kong. Vyjde už čoskoro.

Monarch: Legacy of Monsters je dlhoročne pripravovaný seriál od Apple TV+, ktorý by streamingová služba mala začať vysielať v nasledujúcich mesiacoch. Zaujímavé je, že diváci sa pritom môžu tešiť aj na ďalší celovečerný film v sérii s názvom Godzilla x Kong: The New Empire, ktorý do kín zavíta 15. marca 2024.

Ako seriál, tak aj film sú súčasťou takzvaného Monsterverse, v ktorom sa odohrávali všetky doterajšie filmy (Godzilla, Godzilla: King of the Monsters, Kong: Skull Island a Godzilla vs Kong).

Seriál bude mať 10 epizód a zameria sa na spoločnosť Monarch, ktorá skúma všetky monštrá a príležitostne proti nim bojuje. Hlavnú rolu stvárnia otec a syn – Wyatt a Kurt Russelovci. Obaja hrajú tú istú postavu, vojaka menom Lee Shaw, no vo viacerých fázach jeho veku. Lee sa v priebehu desiatok rokov ocitol pri mnohých vyčíňaniach týchto monštier po celom svete.