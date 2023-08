Tiktok ti umožní vypnúť algoritmus, ktorý ti vyberá, na čo sa pozeráš. Čo sa stane potom?

Novinky začnú platiť od 28. augusta 2023.

Tiktok nedávno oznámil, že používatelia aplikácie v Európskej únii si čoskoro budú môcť vypnúť neslávne známy algoritmus. Ten určuje obsah, ktorý sa ti v apke zobrazí na základe tvojich záujmov a toho, ako s jednotlivými videami interaguješ. Rozhodol tak na základe európskeho zákona o digitálnych službách. Na novinku upozornil Wired.

Algoritmus sa doslova učí na základe tvojho správania v apke: sleduje, ako dlho pozeráš video, čo lajkuješ, komentuješ, zdieľaš alebo si ukladáš. Cieľom je vytvoriť nekonečný feed obsahu, ktorý ťa bude zaujímať – aby ľudia trávili v apke čo najviac času. Tým, že si budú môcť algoritmus vypnúť, nadobudnú väčšiu kontrolu nad obsahom, ktorý vidia. Ľudia tak získajú slobodu rozhodovať, čo ich zaujíma, alebo cielene vyhľadávať nový obsah (treba povedať, že vyhľadávanie na Tiktoku funguje podstatne lepšie než na iných sociálnych sieťach).

Namiesto automatických odporúčaní si budeš môcť napríklad filtrovať heštegy, ktoré ťa zaujímajú. Vypnutím algoritmu sa v tvojom For You feede budú zobrazovať predovšetkým videá na základe regiónu a jazyka, uvidíš viac videí od ľudí, ktorých sleduješ, alebo od priateľov. Videá budú navyše zoradené chronologicky a nie podľa predpokladov, ktoré by ťa mohli zaujímať najviac.

Európska legislatíva takisto zakazuje cielené reklamy pre 13- až 17-ročných používateľov, pribudnú aj nové možnosti nahlásiť nelegálny alebo škodlivý obsah.