TRAILER: Bradley Cooper je v novom filme na nerozoznanie. Maestro bude možno najlepší film od Netflixu a magnet na Oscary

Maestro dorazí do kín a následne na Netflix ešte tento rok. Sleduj prvý trailer a zisti, o čom bude druhý režijný film Bradleyho Coopera.

Herec, producent, scenárista a režisér v jednej osobe – Bradley Cooper, pracuje posledných päť rokov na biografickej dráme Maestro. Tá vyrozpráva životný príbeh Leonarda Bernsteina. Bernstein bol americký dirigent, klavirista, hudobný skladateľ, pedagóg, popularizátor hudby a známa televízna osobnosť. Zložil napríklad aj hudbu k oscarovému muzikálu West Side Story.

Snímka zaznamenáva jeho život a láskyplný vzťah s manželkou Feliciou Montealegre (Carey Mulligan známa z drámy Promising Young Woman). Dej sa bude odohrávať naprieč 30 rokmi. Okrem týchto dvoch hercov uvidíme napríklad aj Mayu Hawke (Stranger Things), ktorá bude hrať ich dcéru Jamie.



Netflix uvedie snímku Maestro v kinách 22. novembra 2023. Následne sa dostane aj na Netflix, a to presne 20. decembra 2023. Snímku mal pôvodne režírovať Steven Spielberg, no po úspechu snímky A Star is Born sa Cooper spýtal Spielberga, či by mohol film skúsiť vytvoriť sám a on súhlasil. Spielberg spoločne s Martinom Scorsesem drámu aj produkoval.

Maestro je ľúbostný list o živote a umení, no vo svojom jadre je emocionálne epickým zobrazením rodiny a lásky.