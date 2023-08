RECENZIA: Tomáš Maštalír nebol nikdy taký vulgárny. Psia jazda je plná drog, sexu a nadávok

Diváci, ktorým prekážajú vulgarizmy, by mali na tento film rovno zabudnúť.

„K*rva chytaj“. Tak sa volá hrá, ktorú najviac zo všetkého obľubuje pes Reggie. Krutý a nezodpovedný majiteľ menom Doug svojho malého borderského teriéra odvezie čo najďalej od domu, zakričí vyššie spomínaný príkaz a čo najďalej mu odhodí jeho loptičku.

Kým pre ňu Reggie dobehne, Doug nastúpi do auta a odíde preč. Problém je, že sa Reggie zakaždým vráti domov, na čo majiteľ spravidla zahlási: „K*rva“. Ak sa ti zdá, že je v tomto texte príliš veľa vulgarizmov, pokojne môžeš prestať s čítaním. Komédia pre dospelých s názvom Psia jazda rozhodne nebude pre teba.

Zdroj: Universal Pictures

Keď sa Peter Sklár stretne s vulgárnym Tomášom Maštalírom

Majiteľ Reggieho má už svojho psa po krk, a tak ho nakoniec odvezie do mesta, odkiaľ už nepozná cestu späť. Tam sa borderský teriér, v slovenčine dabovaný Petrom Sklárom (v origináli psa daboval Will Ferrel), stretáva s neslušne hovoriacim bostonským teriérom Bugom, ktorému svoj hlas prepožičal Tomáš Maštalír (v origináli Jamie Foxx). Krátko po ich prvotnom zoznámení sa začína najväčšia zábava.

Netvrdíme, že by bol rozbeh filmu výrazne slabší, ale pokiaľ si videl trailer, približne už vieš, čo máš očakávať. Hra s Dougom a Reggiem by preto lepšie pôsobila v prípade, keby sme ju prvýkrát pozerali až na plátnach kín. Ak si trailer na Psiu jazdu ešte nevidel, odporúčame ti, aby si to nemenil. Zbytočne sa tak pripravíš o niekoľko veľmi podarených vtipov.

Reggie (Peter Sklár) a Bug (Tomáš Maštalír) sa na ulici postupne dávajú dokopy s austrálskym ovčiakom, fenkou Maggie (Henrieta Mičkovicová/v origináli Isla Fisher), a nemeckou dogou Hunterom (Peter Marcin/Randall Park). Spoločne sa dohodnú, že Reggiemu pomôžu v jeho ceste za pomstou, na konci ktorej chcú Dougovi odhryznúť penis.

Chémia medzi štvoricou psov je uveriteľná, vďaka čomu pôsobia autenticky nielen humorné momentky, ale aj tie, ktoré majú z diváka vytlačiť malú slzičku. Pocit, že psy na scéne skutočne premýšľajú a hovoria, však kazia niektoré CGI zábery, pri ktorých príliš vidno, že je otváranie tlamy upravené počítačovými efektami.