8 luxusných značiek parfumov, ktoré ti ponúkajú výhodné testovacie sety. Baccarat Rouge 540 či Bal d'Afrique môžeš mať za pár eur

Na našom zozname ti prinášame exkluzívny výber skúšobných súprav značiek Jo Malone London, Byredo aj Maison Francis Kurkdjian. Prečo sa ti ich oplatí kúpiť a ako s nimi ušetríš?

Parfum je dostupný luxus, ktorý dokáže akýkoľvek fit posunúť o level vyššie. Prinášame ti exkluzívny zoznam značiek, ktoré ti ponúkajú skvelé a dostupné možnosti, ako sa dostať k ich produktom. Ešte pred tým, ako podľahneš parfumu za stovky eur, ho najskôr nezabudni poriadne ovoňať. Nasledujúcich osem značiek má v ponuke skúšobné súpravy s najväčšími bestsellermi, a to za výhodné ceny. Tie však so sebou prinášajú aj iné výhody.

1. Byredo

Ak si k parfumom značky Byredo ešte nestihla privoňať, celkom pravdepodobne ich poznáš aspoň z Instagramu. Nájsť influencerku, u ktorej by sme nenatrafili na vône Gypsy Water či Bal d'Afrique, je takmer nemožné. Luxusná značka so sídlom v Štokholme ponúka nositeľné, no zároveň jedinečné unisex vône, ktoré spájajú luxus a exotiku. V ich zmesiach môžeš často nájsť teplé pižmo, drevité, ale aj svieže kvetinové prvky či exotické koreniny.

Parfémom značky Byredo pohľadli hviezdy aj influenceri. Ak k ním chceš privoňať, máme pre teba skvelý tip. Zdroj: Byredo

Vskutku jednoduchý a minimalistický flakón krášlia aj zvučné francúzske názvy, čo celý koncept vôní Byredo robí ešte viac príťažlivým. Hoci nositeľky značky tvrdia, že parfumy voňajú rovnako dobre, ako vyzerajú, predtým, ako za svoju 50 ml Bal d'Afrique zaplatíš 155 eur, ju radšej vyskúšaj.

Konkrétnu vôňu nájdeš v discovery súprave za 46 eur, ktorá obsahuje aj päť ďalších parfumov vrátane ospevovanej Gypsy Water s tónmi ihličia, populárnej Rose of No Man's Land, ale aj Mojave Ghost, Bibliothèque a Blanche.

Klasická testovacia veľkosť flakóna (2 ml) ťa môže zaskočiť, no obrovskou výhodou tejto skúšobnej súpravy je, že zaplatenú sumu môžeš uplatniť na ďalší nákup akéhokoľvek 50 ml alebo 100 ml parfumu v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov.





Testovacia sada od Byredo obsahuje najväčšie bestsellery. Veľkosť jedného flakóna ťa však šokuje. Zdroj: Byredo

2. Maison Francis Kurkdjian

Ak si skutočnou milovníčkou luxusu, o slove Baccarat sa ti zrejme aj sníva. „Svätý grál“, vo svete parfumov menom Baccarat Rouge 540, je totiž jednou z najvýraznejších a najuznávanejších vôní od značky Maison Francis Kurkdjian. Vznikla počas úspešnej spolupráce so známym francúzskym výrobcom krištáľov Baccarat, na oslavu jeho 250. výročia v roku 2015. Odvtedy zastáva nenahraditeľné miesto medzi milovníkmi luxusu aj niche vôní a často je označovaná za hypnotickú a zvodnú.

Luxusnú vôňu Baccarat Rouge 540 môžeš vyskúšať vďaka skúšobnej sade. Jej cena ťa príjemne prekvapí. Zdroj: Maison Francis Kurkdjian

K jej výraznému profilu prispieva vzácna kombinácia šafranu a jazmínu či živice. Za teplý a sladkastý nádych však môže aj ambroxan.

Kým za 70 ml balenie si zaplatíš 235 eur, za 200 ml flakón až 465 eur. Baccarat však môžeš vlastniť aj v prípade, že si objednáš základnú skúšobnú súpravu za cenu 14 eur (ktorú podobne ako pri Byredo môžeš odpočítať z ďalšieho nákupu). Výhodou je, že do štvorbalenia si môžeš navoliť parfumy značky podľa vlastného výberu. Hoci je okolo Baccaratu Rouge 540 veľký hype, nie je jedinou vôňou od značky Maison Francis Kurkdjian, ktorá stojí za to. Odporúčame ti vyskúšať aj Grand Soir, Petit Matin či Aqua Vintage.