V niektorých menštruačných tampónoch a nohavičkách našli vedci „večné chemikálie“. Čo to je a ako ti to môže škodiť?

Večné chemikálie sa spájajú s mnohými zdravotnými problémami. V EÚ sa diskutuje o ich regulácii už roky.

Nový výskum ukazuje, že v niektorých menštruačných potrebách sa nachádzajú tzv. večné chemikálie. Večné chemikálie je označenie pre perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (PFAS). Ide o syntetické látky, ktoré sa môžu nahromadiť v ľudskom tele a spájajú sa s viacerými závažnými zdravotnými problémami.

O výskume informoval ako prvý Washington Post, výsledky vedecký tím prezentoval na stretnutí Americkej chemickej spoločnosti v San Franciscu.

Vedci z univerzity Notre Dame študovali viac ako 120 rôznych menštruačných potrieb: tampóny, vložky aj menštruačné kalíšky či nohavičky, ktoré sa predávajú v Spojených štátoch. PFAS našli napríklad v podšívke menštruačných nohavičiek či v obaloch, v ktorých sú zabalené tampóny. Konkrétne značky zatiaľ nemenovali.

„Dobrou správou je, že sú dostupné aj produkty bez PFAS,“ povedal pre Post profesor Graham Peaslee, ktorý výskum viedol. „Vlastne väčšina produktov, ktoré sme otestovali, nemali cielene pridané PFAS. Ale potrebujeme zlepšiť označenia produktov, aby mali konzumenti istotu.“

Zdroj: Unsplash/Natracare

Peaslee na konferencii v San Franciscu dodal, že sa obávajú nielen o zdravie ľudí, ktorí menštruačné potreby využívajú, ale aj o životné prostredie. „Akonáhle tieto produkty vyhodíme, idú na skládky a rozkladajú sa, čím sa uvoľňujú PFAS do podzemných vôd,“ uviedol v tlačovej správe. „A my alebo neskoršie generácie by sme ich mohli neúmyselne požiť.“

Zatiaľ nie je jasné, koľko PFAS môže z produktov prejsť na kožu. Výsledky výskumu sú predbežné, ešte ich čaká hodnotenie kvality štúdie (peer-review).

Čo sú PFAS a ako vplývajú na naše zdravie?

Látky PFAS boli prvýkrát vyvinuté v 40. rokoch minulého storočia tak, aby dokázali odolať teplu a vlhkosti. V súčasnosti sa používajú pri výrobe nelepivých panvíc, obalov potravín, rôznych textílií či protipožiarnych pien. Našli ich v školských uniformách, pršipláštoch, dokonca v zubnej niti či vreckách, v ktorých je zabalený popcorn.

Čerstvejšie testovania ich odhalili aj v rybách, ktoré ľudia konzumujú, v kozmetike či dokonca v pitnej vode. Až polovica pitnej vody v Spojených štátoch je podľa geologických štúdií kontaminovaná a väčšina Američanov už má PFAS v krvi.

Ich „nezničiteľnosť“ znamená, že sa postupom času začali nahromaďovať vo vzduchu, pôde, riekach, jazerách, potravinách, pitnej vode a dokonca aj v ľudských organizmoch.

PFAS môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy vrátane poškodenia pečene, vysokej hladiny cholesterolu, nedostatočnej imunitnej odpovede organizmu a viacerých druhov rakoviny. V rámci Európskej únie sa diskutuje o ich možnom zákaze. „Ak bude uvoľňovanie pokračovať, budú sa tieto látky naďalej zhromažďovať v životnom prostredí, pitnej vode a potravinách,“ argumentuje Európska chemická agentúra.