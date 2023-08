Príliš veľa retuše? Ikony modelingu 90. rokov na spoločnej titulke Vogue

„Britský Vogue sa tak veľmi snaží akceptovať rozmanitosť, že keď treba prijať, že tieto slávne modelky sú stále krásne aj vo vyššom veku, katastrofálne ich vyretušuje, potom jeho reči o rozmanitosti sú pokrytecké,“ píše na Instagrame fanúšik.

Titulky Vogue patria medzi najznámejšie na svete. Tohtoročné septembrové vydanie britského a amerického magazínu prekvapilo, na coveri môžeš vidieť azda najväčšie modelingové ikony 90. rokov – Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington a Lindu Evangelistu. Ide o remake titulky z januára 1990, na septembrovom vydaní 2023 však chýba dnes už zosnulá nemecká modelka Tatjana Patitz.

Titulka je zároveň posledným septembrovým vydaním šéfredaktora britského Vogue Edwarda Enninfula, ktorý bude od budúceho roku pôsobiť ako kultúrny a kreatívny poradca pre značku Vogue.

„Ako lepšie by som mohol osláviť svoje posledné septembrové vydanie než so štyrmi ženami, ktoré v priebehu viac ako troch desaťročí definovali samotnú myšlienku módy,“ hovorí.

Ikony 90. rokov sa stretli pri spoločnej spolupráci. Tá si však na internete vyslúžila hashtag #príliš veľa retuše. Zdroj: Vogue/Foto: Rafael Pavarotti

„V takej posvätnej chvíli sme sa ja a moja vážená sprisahankyňa Anna Wintour – šéfredaktorka amerického Vogue a šéfredaktorka pre obsah Condé Nast, rozhodli, že máme len jedno východisko. Legendárne kvarteto sme súčasne umiestnili na obálku britského aj amerického Vogue,“ dodáva Enninful, ktorý sa okrem konceptu obálky postaral aj o styling topmodeliek.

Titulku aj editoriál fotil renomovaný fotograf Rafael Pavarotti. Cover z roku 1990 mal na starosti dnes už zosnulý Peter Lindbergh. Štyri topmodelky boli zároveň jedny z prvých modeliek v histórii, ktoré si vyslúžili globálny úspech, ale aj status celebrity. Cindy, Naomi, Christy aj Linda tak boli súčasne považované za prototyp ženskej krásy a vo veľkom udávali trendy.

Linda Evangelista prezradila, ako sa „udržiava“ vo forme dnes. Po nepríjemnej skúsenosti s odstránením tuku z tváre vraj siahla po botoxe. „Starnutie mi nevadí a nikdy mi nevadilo. Starnutie nás dostáva tam, kde chceme byť, a to je pre mňa dlhý život,“ povedala. „Chcem vrásky – pichla som si botox do čela, takže som pokrytec –, ale chcem zostarnúť,“ vyjadrila sa topmodelka. Ešte minulý rok prezradila pre Vogue, že ju len tak v plavkách neuvidíme a už vôbec nie bez retuše.

Kráska, ktorá „chce“ starnúť, no zároveň sa bez úprav svetu neukáže, si zrejme sama uvedomuje strach z nedokonalosti. Možno ti však neuniklo, že ani najnovšia titulka sa nezaobišla bez výraznej retuše. Paradox je, že hoci sa časopis Vogue prezentuje ako zástanca rozmanitosti, odmieta prijať fakt, že aj tieto „bohyne“ sú len ľudia. Kritika prehnanej retuše na seba nenechala dlho čakať.

Vodu káže, víno pije?

„Britský Vogue sa tak veľmi snaží akceptovať rozmanitosť, že keď treba prijať, že tieto slávne modelky sú stále krásne aj vo vyššom veku, katastrofálne ich vyretušuje, potom jeho reči o rozmanitosti sú pokrytecké,“ píše na Instagrame fanúšik.

Odporúčané Zuzana Čaputová bude zdobiť titulku československého Vogue

Otázkou teda zostáva, či sa septembrovou obálkou Vogue pokúsil podčiarknuť ideál krásy spomínaných modeliek, alebo podporiť štandard, ktorý vo svete stále panuje. Napriek tomu, že zoznam celebrít aj známych modeliek, ktoré bojujú proti retuši, pribúda, slávne kvarteto na ňom zatiaľ chýba. Naopak, že vrások a starnutia sa netreba báť, už niekoľkokrát dokázala aj americká topmodelka českého pôvodu Paulína Pořízková, ktorá sa odvážila na titulke škandinávskeho Vogue zapózovať nielen bez retuše, ale aj bez mejkapu. S vráskami sa však nebojí ukázať ani modelka a filantropka Maye Musk.

View this post on Instagram A post shared by Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Všetky štyri legendy pri príležitosti novej spolupráce otvorene spomínali na obdobie grunge a otvorili aj tému sexuálneho obťažovania v modelingovom biznise.

Najnovší Vogue si budeš môcť kúpiť už od 22. augusta 2023, a to v tlačenej alebo digitálnej verzii. Spoločná titulka a rozhovory, pri ktorých sa štyri supermodelky stretli, sú však zároveň promom k nadchádzajúcemu dokumentu The Super Models pre Apple TV+, ktorý poskytne pohľad do zákulisia ich kariéry. Hoci bude dostupný až 20. septembra, už teraz sa môžeš navnadiť videom vyššie, v ktorom sa modelky navzájom spovedajú.