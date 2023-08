Strašné vidiny po sexe, šokujúce dejové zvraty aj magické seansy. Toto sú najlepšie „duchárske“ horory

Koľko z nich si videl?

V slovenských kinách momentálne nájdeš jeden z najlepších hororov tohto roka Talk to Me a keďže ide o „duchársky“ film, rozhodli sme sa ti odporučiť ďalšie skvelé snímky s touto tematikou.



A ak si sa pri sledovaní vyššie spomenutého filmu bál, len počkaj, čo budeš zažívať pri týchto. Okrem toho, že sme zaradili do zoznamu zopár nových a menej známych diel, nezabudli sme ani na kultové klasiky. Ak si ich stále nevidel, nemal by si príliš otáľať.

Zdroj: Dimension Films

1. The Dark and the Wicked (réžia: Bryan Bertino)

Rok výroby: 2020

Dĺžka filmu: 1 h 35 m

Hodnotenie na RT: 91 zo 100

Nenápadná delikatesa, ktorá ťa zaťaží a doslova rozpitvá extrémne nepríjemnou temnou atmosférou, akú vedia vybudovať len ozajstní majstri. Američan Bryan Bertino vie, ako sa dostať divákovi do hlavy. Divák však následne nevie, ako ho z tej hlavy dostať, čo niekomu môže spôsobiť malú traumu. Ako už názov snímky naznačuje, nie je to nič pre psychicky labilné povahy.





Zdroj: RLJ Entertainment

2. Oculus (réžia: Mike Flanagan)

Rok výroby: 2013

Dĺžka filmu: 1 h 44 m

Hodnotenie na RT: 75 zo 100

Film, po ktorom sa budeš báť pozrieť do zrkadla aspoň mesiac. A i keď strach pominie, ver, že sa ešte občas zaručene pripomenie. Oculus je jeden z prvých filmov herečky Karen Gillan, dnes už známej ako Nebula z komiksovky Guardians of the Galaxy. Ak ju máš rád, toto je povinnosť. Mike Flanagen zo Salemu navyše patrí k najväčším talentom na poli hororového žánru. Presvedčiť sa o tom môžeš aj jeho seriálmi The Haunting a Midnight Mass.

Zdroj: Relativity Media

3. Smile (réžia: Parker Finn)

Rok výroby: 2022

Dĺžka filmu: 1 h 57 m

Hodnotenie na RT: 79 zo 100

Zabudni na to, že dobro zvíťazí. Zabudni na to, že na všetky problémy existuje riešenie. Zabudni na rozprávky a motivačné citáty. Keď Smile skončí, do smiechu ti nebude ani len náhodou. Parker Finn nakrútil jeden z najlepších a najdesivejších hororov za posledné roky. Pozýva však na prechádzku, po ktorej už nikdy nebudeš rovnaký. Daj si preto pozor. Predstav si tú najhoršiu nočnú moru a potom ju vynásob desiatimi. Depresia par excellence.





Smile (2022). Zdroj: Paramount Pictures

4. The Evil Dead (réžia: Sam Raimi)

Rok výroby: 1981

Dĺžka filmu: 1 h 25 m

Hodnotenie na RT: 85 zo 100

Možno si videl slabý rovnomenný remake spred desiatich rokov alebo výborné pokračovanie Evil Dead Rise z tohto roku, no určite by si si mal pozrieť aj parádny originál z osemdesiatych rokov. Avšak je možné, že istý čas po dopozeraní nebudeš chcieť ísť s kamarátmi na žiadnu chatu do hôr. Klasika Sama Raimiho nestarne a znepokojuje rovnako hocikedy si ho pozrieš.

Zdroj: New Line Cinema

5. It Follows (réžia: David Robert Mitchell)

Rok výroby: 2014

Dĺžka filmu: 1 h 40 m

Hodnotenie na RT: 95 zo 100

Originálnu jednohubku s viacerými tematickými rovinami si obľúbili skúsení a vyzretí kritici, no zaručene zaujme aj mladé publikum. Hlavnou postavou je totiž len 19-ročná Jay (Maika Monroe), ktorá po sexe s jedným mladíkom zrazu začne vidieť duchov. Následne sa ju snažia zabiť. Jediný spôsob, ako sa toho zbaviť, je vyspať sa s niekým ďalším. Mitchell tu čaruje a ponúka sugestívny zážitok s famóznym záverom.

Zdroj: CinemArt

6. The Conjuring (réžia: James Wan)

Rok výroby: 2013

Dĺžka filmu: 1 h 51 m

Hodnotenie na RT: 86 zo 100

Ak miluješ horory, meno James Wan ti asi nie je neznáme. Áno, je to presne ten režisér trýznivého trileru Saw, dvoch špičkových dielov Insidious, ale aj pokračovania tejto (už skoro) kultovej záležitosti o záhadnom dome, v ktorom straší. A síce vymetanie duchov tu nie je tak desivé, ako v Exorcistovi, miestami ti nebude všetko jedno. Ide o silnú konkurenciu.

Zdroj: Warner Bros. Pictures

7. The Others (réžia: Alejandro Amenábar)

Rok výroby: 2001

Dĺžka filmu: 1 h 41 m

Hodnotenie na RT: 84 zo 100

„Ducharina“ zo starej školy. Nečakaj žiadne lacné jump-scary. The Others je pomalým psychologickým hororom založeným na špičkovom scenári a dych berúcom dejovom zvrate. Čilský režisér Alejandro Amenábar pracuje s napätím tak dôkladne, že sa na hodinu a pol prenesieš do desivého roku 1945, pričom budeš vystrašený aj bez toho, aby ti explicitne ukázal hrôzy vojny.





Zdroj: Dimension Films

8. The Shining (réžia: Stanley Kubrick)

Rok výroby: 1980

Dĺžka filmu: 2 h 22 m

Hodnotenie na RT: 83 zo 100

Nesmrteľné majstrovské dielo najlepšieho režiséra všetkých čias. Kubrick bol chameleón, ktorý dokázal natočiť rovnako kvalitnú kriminálku, komédiu, historický film, vojnovú drámu, filozofickú science fiction aj horor a dokázal vyvolať rovnako silné zimomriavky. A síce sa filmová adaptácia nepáčila autorovi predlohy Stephenovi Kingovi, my ju milujeme.





Zdroj: Warner Bros. US

9. The Sixth Sense (réžia: M. Night Shyamalan)

Rok výroby: 1999

Dĺžka filmu: 1 h 47 m

Hodnotenie na RT: 86 zo 100

M. Night Shyamalan v najlepšej forme. To isté platí pre fantastického Bruca Willisa v úlohe osamelého psychológa. Ešte lepší výkon však predviedol vtedy len 11-ročný Haley Joel Osment. Ten stvárnil večne smutného Cola, ktorý vidí duchov. Viac než hororom je síce The Sixth Sense skôr melancholickou ponurou drámou o odcudzení či smrti, no behom takmer dvoch hodín zažiješ momenty, počas ktorých ti prejde po chrbte ten najtuhší mráz.





Zdroj: Buena Vista Pictures US

10. Hereditary (réžia: Ari Aster)

Rok výroby: 2018

Dĺžka filmu: 2 h 07 m

Hodnotenie na RT: 90 zo 100

Ak ti príde vyvolávanie duchov vtipné a neškodné, diabolský Ari Aster ti ukáže, žeby sa s temnými silami radšej nemal príliš zahrávať. Môže ho to vyjsť poriadne draho. Hereditary rozpráva príbeh o rozpade (alebo skôr rozklade) jednej rodiny, avšak úplne inak, než si na to bol doteraz zvyknutý. Priprav sa na psychologické peklo a scény, ktoré budeš chcieť neskôr radšej vymazať z hlavy.