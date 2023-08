91-ročný influencer, ktorý nemá smartfón. „Nerobím len papuľou, ale aj rukami,“ vraví legenda záhradkárov Ivan Hričovský

Profesor Hričovský je naslovovzatý odborník, ktorý už niekoľko desaťročí šíri svoje vedomosti medzi záhradkármi. Jeho stránku na Facebooku sleduje 140-tisíc ľudí, na Instagrame má vyše 30-tisíc followerov.

„Záhrady dnes mnohí robia len okrasné. Avšak nie je dôvod, aby na nej neboli súčasne kvety, jablká, hrušky aj paradajky. Každému hovorím, že to, čo si dopestuje doma, je zdravé. V obchode je ovocie striekané a môže to ľudí otráviť,“ vystríha 91-ročná záhradkárska legenda, profesor Ivan Hričovský.

Jeho meno akoby predurčovalo aj jeho životnú dráhu. Pochádza totiž z Horného Hričova a dnes býva v Ivanke pri Dunaji. Za takmer 10 rokov si spolu so ženou Evou neďaleko Bratislavy stihol vybudovať zelenú oázu vo forme bujnej a zároveň komplexne organizovanej záhrady. Nerastie v nej len ovocie a zelenina, ale aj okrasné rastliny.

Profesor Hričovský je OG medzi influencermi, napriek tomu, že tento výraz nepozná. „Ľudia ma spoznávajú úplne všade. Zdravia ma na ulici aj v kostole. Každý mi praje veľa zdravia, lebo som už starý. Som rád, keď ma ľudia využijú, kým som ešte s vami,“ hovorí.

Nokia 3310 neprestáva vyzváňať

K jeho domu prichádzame vo štvrtok, počas pravidelnej dvojhodinovky, keď dáva cez telefón rady záhradkárom. „Každý deň vstávam o ôsmej, naraňajkujem sa, idem so psíkom na prechádzku a potom už bežia telefóny. Mám ich kvôli tomu dokonca dva,“ prezradí nestor pestovateľov.

Už ráno mu stihlo zavolať 5 ľudí a nová verzia Nokie 3310 sa aj počas nášho stretnutia rozzvoní viackrát. „Ľudia volajú naozaj stále,“ konštatuje vecne. Hoci si evidenciu poskytnutých rád nevedie, pán Hričovský predpokladá, že v živote poradil adresne asi 180-tisíc ľuďom.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Pred bránkou nás v slnečný augustový deň privítal v elegantnom saku pevným stiskom. Jeho malý zavalitý psík Rudinko zatiaľ nadšene vlnil celým telom. „Poďme si sadnúť na terasu,“ navrhuje profesor „Tu máte darček,“ pokračuje, keď sa usadíme a ukáže na záhradkársky kalendár a publikáciu „Doma v Záhrade“ so sekciou „Otázky pre Hričovského“. Prichystal nám ich pred naším príchodom.

„Mohli ste mi aj vy niečo doniesť. Lakomci,“ povie humorne, keď sa ospravedlníme, že sme nič nepriniesli. V dobe všadeprítomnej vypočítavosti je osviežujúce, že skúsený profesor nerozdáva len publikácie, no najmä cenné rady, a to celkom nezištne. „Niekto mi niečo dá, iný mi nedá nič. Nikdy si však nič nepýtam. Väčšinou je to systémom ‚Pán Boh zaplať‘,“ konštatuje. Veľmi často sú platidlom za výpomoc naturálie vo forme alkoholu.