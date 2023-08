Skúšala som procedúry v thajskom masážnom salóne. Toto som zažila prvýkrát, ľutujem, že som nezačala skôr (Reportáž)

Počas troch týždňov som vyskúšala tri procedúry.

Uprostred bratislavského bizniscentra Apollo nájdeš malý kúsok raja. Chladné a sterilné kancelárske prostredie narúša na prvom poschodí žiarivozelená oáza, ktorá sa volá Green lotus. Hneď po otvorení dverí môj zrak upútala výrazná farba stien, ktorú dopĺňal tmavý nábytok a doplnky z prírodného materiálu.

Recepcia voňala príjemnou zmesou korenín a byliniek, ktorú som nevedela identifikovať. Keď som sa usadila, zaujali ma dva konferenčné stolíky predo mnou. Úhľadne rozmiestnené oleje a voda by potešili oko nejedného perfekcionistu.

Po miestnosti pobehovali masérky, ktoré sa rozprávali medzi sebou po thajsky. V salóne Green lotus som nebola dlhšie ako päť minút a už som sa cítila ako niekde na dovolenke. Takéto miesto som v bizniscentre naozaj nečakala.

Na recepcii už na mňa čakal prevádzkar Andrej, ktorý mi priblížil, ako to v salóne prebieha. Vysvetlil mi, že thajská masáž je zameraná na celkové uvoľnenie tela a zároveň je aj o mentálnom „vypnutí“. V týchto rituáloch je údajne skrytá celá životná filozofia. Umeniu masážnych rituálov sa údajne začína učiť v detskom veku a vedomosti sa odovzdávajú z generácie na generáciu. „Aj preto pracujú v salóne iba masérky z Thajska,“ objasňuje.

Z Číny sa postupne prebrali najmä akupresúrne techniky a stimulovanie rôznych meridiánových bodov v tele (tokov vnútornej energie). Vonné rituály a používanie byliniek, ovocia a korení v masážach pochádzajú z Indie. Tradičná thajská masáž využíva aj prvky jogy, reflexológie či strečingu. Tradičná thajská masáž je technika stará už asi 2 500 rokov. Stala sa populárnou vďaka roľníckej triede – každá dedina mala masážnych liečiteľov, na ktorých sa ľudia obracali, keď ich boleli svaly z práce na ryžových poliach. Časom sa tieto skúsenosti zjednotili do formálneho systému vedomostí.Z Číny sa postupne prebrali najmä akupresúrne techniky a stimulovanie rôznych meridiánových bodov v tele (tokov vnútornej energie). Vonné rituály a používanie byliniek, ovocia a korení v masážach pochádzajú z Indie. Tradičná thajská masáž využíva aj prvky jogy, reflexológie či strečingu.

Tieto rituály môžu trvať až niekoľko hodín. Na rozdiel od bežnej masáže je komunikácia s masérkou minimálna, aby tvoja myseľ mohla naozaj vypnúť. Andrej ma upozornil, že masérky komunikujú so zákazníkmi v angličtine. Ak konverzácia v cudzom jazyku nie je tvoja doména, pomôžu ti na recepcii. Pre ničím nerušenú relaxáciu platí v salóne tiež jedno pravidlo – pred masážou si úplne vypneš telefón (tichý režim sa nepočíta).

Dohodli sme sa na troch rôznych procedúrach, pričom každý týždeň som vyskúšala inú. Masáže majú svoje odporúčania, nájdeš ich aj na webe salónu . Vo všeobecnosti však platí, že ak máš zranenie alebo nejaký druh zápalu, tento druh masáže nie je vhodný. Vzhľadom na prácu a šport, ktorému sa venujem, sme sa s Andrejom zhodli, že by bolo vhodné sústrediť sa najmä na nohy a chrbát.Dohodli sme sa na troch rôznych procedúrach, pričom každý týždeň som vyskúšala inú.

Procedúra Muscle relief massage

Masérka ma zaviedla do útulnej miestnosti s masérskym vybavením a malou kúpeľňou. Podľa toho, čo som o nej od Andreja počula, ide o veľmi skúsenú a precíznu ženu, ktorá pracovala v Moskve či Južnej Amerike. V salóne Green lotus patrí medzi najobľúbenejšie.

Povedala mi, že sa mám vyzliecť, nasadiť si jednorazovú spodnú bielizeň a ľahnúť si bruchom na stôl. Keďže súčasťou niektorých thajských rituálov je aj sprcha, spýtala som sa masérky, či sa mám predtým umyť. „Nie, teraz netreba. Môžeš ju však využiť, ak sa budeš cítiť po masáži lepkavo od oleja,“ vysvetlila mi to v zrozumiteľnej angličtine. Následne sa ma masérka spýtala, aký chcem olej, a odišla z miestnosti.

Po niekoľkých minútach sa vrátila. Na začiatku masáže mi povedala, že ju mám upozorniť na to, ak sa mi niečo bude zdať príliš bolestivé. Masérka začala rukami tlačiť na rôzne miesta na mojom tele – takto prešla od hlavy až po päty. Bolo to, ako keby ma rukami skenovala a vytvárala si o mojom stave mentálny obraz.

V pozadí hrala tichá orientálna hudba a masérkine prsty sa na mojich ramenách roztancovali do rytmu. Keďže patrím medzi ľudí, ktorí nevedia vypnúť myšlienky lusknutím prstov, začala som si v hlave prechádzať svoje povinnosti do konca týždňa. Masérka práve masírovala moju pravú ruku. „Relax, please,“ ozvala sa. Nebola som si však vedomá žiadneho napätia. Wau, táto žena číta myšlienky.

Masérka ma naťahovala, tlačila na svaly a striedala jemné a intenzívne pohyby. Táto masáž bola iná než tá, na ktorú som zvyknutá u fyzioterapeuta. Každý dotyk ma ponáral hlbšie do stola. Očakávaná bolesť však neprichádzala.

Thajská technika masáže chrbta spočíva najmä v akupresúre, masírovaní energetických línií a strečingu. Zdroj: Green lotus

Masérka bola naozaj precízna, venovala sa aj drobnostiam, ako sú články prstov na rukách alebo päty. Nemusela som jej vysvetľovať, ktoré miesta často namáham. Každé jedno našla a venovala mu pozornosť.

Okrem uvoľnenia svalov sa táto masáž pohrávala aj so zmyslami. Chladivý gél na mojich ramenách v kombinácii s olejom na zvyšku tela a teplými prstami masérky vytváral nezvyčajný a príjemný pocit.

Pred koncom masáže masérka poprosila, aby som sa posadila na koniec stola. Posadila sa za mňa a rôznymi spôsobmi mi naťahovala krk, vykrúcala ramená a chrbát. Okrem rúk sa do mňa zapierala aj svojimi chladnými chodidlami. Tento záverečný strečing bol čerešničkou na torte. Potom sa poďakovala a odišla z miestnosti.

Po masáži ma čakal na recepcii bylinkový čaj, ktorý je pripravený pre každého zákazníka. Toto rozhodne nie je miesto, odkiaľ sa budeš ponáhľať domov.

Procedúra Thai foot ritual spojená s masážou chrbta

Táto masáž sa začala rovnako ako predošlá. Príjemne ma však prekvapilo, že táto masérka poznala niektoré slovenské slová. „Otocit, dakuem,“ jednoduché pokyny mi usmievavá mladá žena hovorila lámanou slovenčinou.

Po niekoľkých minútach prišlo ďalšie prekvapenie – táto drobná žena v sebe skrýva poriadnu silu. Po mojom chrbte často prechádzala celým svojím predlaktím a pohyby jej rúk boli intenzívne. Bolo cítiť, že využíva váhu celého svojho tela. Jej pohyby mi pripomenuli morské vlny narážajúce do skál. Masáž chrbta bola mierne bolestivá, no každý dotyk priniesol úľavu mojim stuhnutým svalom.

Nasledovala druhá časť procedúry – špeciálna thajská masáž chodidiel. Masérka mi prikryla oči uterákom, ktorý voňal ako eukalyptus. Venovala sa iba oblasti od kolien nadol. Prvé minúty boli zaujímavé, masáž chodidiel ma šteklila a chcela som sa smiať. Rýchlo som si však na ňu zvykla a úplne som sa ponorila do rituálu. Okrem precíznych pohybov rúk masérka využívala akúsi paličku.

Táto procedúra sa zvykne nazývať aj reflexná masáž chodidiel. Stimuluje nervové zakončenia v chodidle, kde ústia nervy z orgánov v celom tele. V Thajsku slúži refloxológia aj ako liečba a prevencia niektorých ochorení. Kombináciou chladivých a hrejivých emulzií sa zvýrazní účinok tejto procedúry, ktorá sa v budhistických chrámoch využíva už vyše 3000 rokov. Zdroj: Green lotus

Celý rituál bol veľmi príjemný a natoľko ma rozmaznal, že mi obyčajná domáca masáž chodidiel už nebude stačiť. Ak patríš medzi veľmi šteklivých ľudí, Thai foot ritual môže byť pre teba výzvou.

Procedúra Face fit facial

Pri tejto procedúre som sa mala vyzliecť len do pol pása. Masérka mi priniesla pod hlavu vankúš a vlasy zabalila do uteráka. Najprv mi dôkladne odstránila make-up obrúskom a umyla tvár teplou vodou – dala si záležať na tom, aby mi na tvári nič nezostalo, a pohybmi prstov mi ju začala masírovať.

Začala veľmi jemným peelingom. Aj tento krok bol akýsi rituál. Neponáhľala sa a dôkladne mi niekoľko minút čistila tvár. Nakoniec mi peeling umyla vlažnou vodou a uterákom a osušila hebkou látkovou utierkou.

Potom mi na pleť nakvapkala olej. Je možné, že doň vmiešala aj nejaké sérum – počula som, ako naberá tekutinu sklenenou ampulkou. Samotná masáž tváre bola veľmi príjemná a dostala ma do polospánku. Zvyšok tela mi oťažel, prestala som vnímať končatiny a cítila som len masérkine dotyky na tvári. Pomalé a dlhé pohyby dlaní striedali rýchlejšie prsty a dynamické klepkanie.

Po masáži s olejom mi masérka opäť umyla tvár vlažnou vodou a osušila. Pokračovala látkovou maskou – bola poriadne „mokrá“ od séra a podľa vône som odhadovala, že obsahuje aj alou. Zvyšné sérum z obalu mi masérka dala na tvár a krk. Zatiaľ čo chladivá maska mi uvoľňovala rozohriatu pleť, masérka mi stláčala ramená, hrdlo a dekolt. Tieto pohyby mi pripomínali miesenie kysnutého cesta. Nakoniec mi oči prikryla vlhčenými tampónmi. „10 minutes. I'll come back,“ oznámila a odišla z miestnosti.

Masérka nestihla za dverami urobiť ani päť krokov a už som cítila, že driemem. Celý čas, kým bola preč, som bola v polospánku. Prebralo ma až tiché zaklopanie na dvere. „Hellooooo,“ pozdravila ma tichým a spevavým tónom.

Dala mi dole masku, zotrela zvyšné sérum a do tváre mi vmasírovala ľahký krém. Potom mi začala stláčať pokožku hlavy a naťahovať krk. Na záver mi venovala svižný úder navrch hlavy a zozadu na krk.

„How are you feeling?“ spýtala sa. „Amazing, thank you,“ už som sa nevedela dočkať, kým sa pozriem na svoju tvár do zrkadla. Masérka sa usmiala a odišla z miestnosti.

Moja pleť vyzerala, ako keby bol v zrkadle nainštalovaný vyhladzujúci filter z Instagramu. Tvár som mala žiarivú, na dotyk hebkú ako dieťa a tiež sa mi zvýraznili kontúry. Pokožku som mala doslova ako zo skincare videa Hailey Bieber.

Po všetkých týchto procedúrach už chápem, prečo 50-ročné Thajky vyzerajú na 35.