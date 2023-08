GRAPE 2023: Refresher, Voyo a Red Bull sa predstavia v spoločnej zóne. Pozri sa, na koho sa môžeš tešiť

Zazna─Ź si Voyo stage ako povinn├║ zast├ívku.

August bez n├ív┼ítevy festivalu Grape si u┼ż ani nevieme predstavi┼ą. Okrem ┼áajma ─Źi Bako┼íky s kamerou a nesmrte─żnej ot├ízky ─îo m├í┼í na sebe a ko─żko to st├ílo?┬ám├íme pre teba aj nie─Źo ┼ípeci├ílne. Spojili sme sily s na┼íimi partnermi Voyo a Red Bull, v─Ćaka ─Źomu ti m├┤┼żeme predstavi┼ą vlastn├║ festivalov├║ z├│nu a program, ktor├Ż ┼ąa pote┼í├ş. Zazna─Ź si Voyo stage ako povinn├║ zast├ívku ÔÇô na tomto mieste ┼ąa roztancuj├║ top umelci z ─Źeskej a zo slovenskej sc├ęny. Ak e┼íte nem├í┼í svoj l├şstok, dlho s k├║pou nev├íhaj.┬á

T├íto spolo─Źn├í z├│na ti predstav├ş men├í ako NobodyListen, Nik Tendo, Samey, Paulie Garand a Zea, Zayo a ─Ćal┼í├ş. Pripravili sme pre teba cel├Ż preh─żad interpretov a sprievodn├ęho programu, aby ti na Voyo stagei naozaj ni─Ź neu┼ílo. Na webe festivalu si m├┤┼że┼í porovna┼ą tento line-up s ostatn├Żmi z├│nami.┬áTakto bude┼í v┼żdy v prav├Ż ─Źas na pravom mieste.┬á

─îo za┼żije┼í na Voyo stagei?┬á

Ur─Źite pri Voyo stagei neprehliadne┼í luxusn├║ limuz├şnu, ktor├í privezie srdie─Źka z minul├Żch ro─Źn├şkov Love Island. Na pripravenom ─Źervenom koberci sa m├┤┼że┼í┬ástretn├║┼ą sa s Vildom, P├ştrom, Gabi, Martinom, Luciou alebo si spravi┼ą selfie s v├ş┼ąazmi poslednej s├ęrie Kry┼ítofom a Denisou. To v┼íak nie je v┼íetko. S├║┼ąa┼żiaci z reality ┼íou maj├║ pre teba prichystan├ę hor├║ce v├Żzvy. Ak v nich obstoj├ş┼í, m├┤┼że┼í z├şska┼ą Golden Ticket, v─Ćaka ktor├ęmu post├║pi┼í priamo do luxusnej vily na Kan├írskych ostrovoch ako ─Ćal┼íia bombshell. Mo┼żno to bude┼í pr├íve ty, kto n├íjde l├ísku a odnesie si domov rozpr├ívkov├║ v├Żhru.

Na fotospote bude aj najzn├ímej┼í├ş slovensk├Ż hospod├ír┬áMartin Bag├ír. M├┤┼że┼í sa s n├şm odfoti┼ą a porozpr├íva┼ą sa o ┼żivote na Farme. Ak ┼ąa to zaujme, m├┤┼że┼í sa hne─Ć┬ázaregistrova┼ą sa na kasting.

Okrem ─Źerven├ęho koberca m├┤┼że┼í na svoje fotky vyu┼żi┼ą aj zrkadlov├Ż k├║tik. Pohraj sa so svojou predstavivos┼ąou a priprav si dokonal├ę festivalov├ę fotky na t├ęmu ÔÇ×Mirror MirrorÔÇť.

Na Voyo stagei si okrem koncertov u┼żije┼í aj seri├ílov├Ż marat├│n. Rann├ę a no─Źn├ę hodiny bud├║ patri┼ą premietaniu exkluz├şvnych Voyo titulov. Samozrejmos┼ąou je aj vo┼łav├Ż popcorn. Po─Źas prest├ívok medzi koncertmi si zas m├┤┼że┼í vypo─Źu┼ą p├║tav├ę diskusie na r├┤zne t├ęmy v podan├ş Voyo a Refresheru. M├┤┼że┼í sa te┼íi┼ą na t├ęmy o m├│de, hudbe ─Źi vz┼ąahoch.┬á

Nebud├║ ch├Żba┼ą ani ob─ż├║ben├ş interpreti. Pozri si ─Źasov├Ż harmonogram koncertov:┬á

Taomi

piatok 16:00 ÔÇô┬á17:00

Taomi je raper, ktor├Ż sa za─Źal dost├íva┼ą do povedomia v roku 2019. Vo svojej hudbe predstavuje zmes r├┤znych ┼ż├ínrov ako┬áhip-hop, rap a R&B s prvkami melodick├ęho popu a alternat├şvnych zvukov.

Emma Smetana & Jordan Haj

piatok 18:10 ÔÇô┬á19:10

Emma Smetana nem├í talent len na spev, ale aj jazyk. Okrem rodnej ─Źe┼ítiny spieva aj anglicky, franc├║zsky a hebrejsky. Jej debutov├Ż album┬áWhat I've Done z roku 2016 od┼ítartoval ├║spe┼ín├║ spolupr├ícu s Jordanom Hajom.┬á

Zayo

piatok 20:20 ÔÇô┬á21:20

Pam├Ąt├í┼í si na Zayove za─Źiatky v HAHA CREW? Na konte m├í u┼ż nieko─żko s├│lov├Żch albumov, tento rok vydal Deluxe verziu albumu PARTY WEEK z minul├ęho roku. Zayo dobre vie, ako urobi┼ą poriadnu ┼íou, a nebude to inak ani na Voyo stagei.

Samey

piatok 22:30 ÔÇô┬á23:30

Pomal├Ż z├íver prv├ęho festivalov├ęho d┼ła si m├┤┼że┼í vychutna┼ą s jedn├Żm z najlep┼í├şch raperov na s├║─Źasnej sc├ęne. Tento j├║n┬ávydal singel Python┬áa my sa u┼ż nevieme do─Źka┼ą, ako ho predvedie aj na Grape.

Redzed

piatok 01:00 ÔÇô┬á02:00

Rap a heavy metal dokopy? Pre─Źo nie. Gitarov├ę sample a beaty, ktor├ę po─Źuje┼í takmer v ka┼żdej jeho skladbe, nahr├íva a produkuje s├ím. Napriek tomu, ┼że je ─îech, tvor├ş v├Żhradne v angli─Źtine.

CMD

piatok 03:00 ÔÇô┬á04:00

ERNE100 a Joshua s├║ neodmyslite─żnou s├║─Źas┼ąou┬ádrill sc├ęny v ─îech├ích. Ak ┼ąa po predo┼íl├Żch koncertoch e┼íte neopust├ş energia, t├║to ┼íou ur─Źite nevynechaj.

MAQAU_Olis Bakulu 

piatok 04:15 ÔÇô┬á05:45

Tento DJ a producent ┼ąa odp├íli svoj├şm┬áenergick├Żm technom, ┼ít├Żlom acid a psytrance. Lep┼í├ş v├Żber na priv├ştanie prv├Żch slne─Źn├Żch l├║─Źov si ani nevieme predstavi┼ą.┬á

Paulie Garand & Zea + liveband

sobota 12:00 ÔÇô 13:00

Paulie je s├║─Źas┼ąou crew a vydavate─żstva Ty Nikdy Label. Zea si ┼ąa zas obmot├í okolo prsta svoj├şm podmaniv├Żm hlasom a int├şmnymi textami.┬á

Idea

sobota 14:10 ÔÇô┬á15:10

Idea je zakladate─ż spom├şnan├ęho┬áTy Nikdy Label. Na rapovej sc├ęne sa pohybuje u┼ż od roku 2000, ale s├│lov├Ż album vydal a┼ż v 2019. Produk─Źne mu pomohlo viac beatmakerov, najm├Ą FVLCRVM. Uk├í┼żku z jeho najnov┼í├şch albumov Puls a Space Lopata si u┼żije┼í aj Grape.┬á

Porsche Boy & Wen

sobota 16:20 ÔÇô┬á17:20

Porsche Boy sa dostal do povedomia v roku 2019. Minul├Ż rok vydal svoj debutov├Ż album, v ktorom kombinuje rap s prvkami┬áhousu, garage alebo techna. Spolupr├íca s Wenom┬áza─Źala v marci tohto roku.┬á

Annet X

sobota 18:30 ÔÇô 19:30

Annet X m├í len 23 rokov, no svoju hudbu za─Źala tvori┼ą u┼ż ako 8-ro─Źn├í. Pozornos┼ą si z├şskala nahr├ívan├şm coverov, ktor├ę dala na Youtube. Jej debutov├Ż singel┬áTaktomabyt s Benom Cristovaom z roku 2016 u┼ż dosiahol mili├│ny viden├ş.┬á

58G

sobota 20:40 ÔÇô┬á21:40

58G je rapov├í skupina z ─îiech. Pred tromi rokmi vydali svoj┬áprv├Ż mixtape 58 tape vol.1, na ktor├Ż nadviazali o rok nesk├┤r s┬á58 tape vol.2. Ned├ívno vydali svoj debutov├Ż album a chystaj├║ prv├ę turn├ę.┬á

Nik Tendo

sobota 22:50 ÔÇô┬á23:50

Nik Tendo vydal debutov├Ż album v roku 2018 a dostal sa n├şm na 2. miesto najpred├ívanej┼í├şch albumov v ─îesku. Rovnak├Ż ├║spech dosiahol aj s albumom Fatamorgana, ktor├Ż vydal hne─Ć nasleduj├║ci rok. Dnes m├í na konte ┼íes┼ą albumov a patr├ş medzi naj┼żiarivej┼íie hviezdy na ─Źesko-slovenskej sc├ęne.┬á

NobodyListen

sobota 23:50 ÔÇô┬á00:50

Posledn├Żch desa┼ą rokov spolupracuje s najv├Ą─Ź┼í├şmi menami zo Slovenska a z ─îeska.┬áTie┼ż tvoril hudbu pre svetov├ę zna─Źky ako┬áNike, Dior, Louis Vuitton, BVLGARI, Red Bull a J├Ągermeister.┬á

Fobia Kid

sobota 01:20 ÔÇô 02:20

Fobia Kid moment├ílne kombinuje rap s gotikou a temn├Żmi t├│nmi. Tak├║to lyriku a flow len tak nevymysl├ş┼í.

Kewu b2b Steady

sobota 02:30 ÔÇô 04:30

Kewu je v┼íestrann├Ż DJ, ktor├ęmu nerob├ş probl├ęm preskakova┼ą ┼ż├ínre a temp├í. Posledn├Ż festivalov├Ż de┼ł zahr├í b2b set s DJ STEADYM.┬á

Nezabudni, ┼że tohtoro─Źn├Ż Grape bude 11. a 12. augusta na letisku v Tren─Ź├şne. Medzi headlinerov patria men├í ako Foals, YUNGBLUD, M38 ─Źi Moderat. Dvojd┼łov├Ż l├şstok m├í┼í za 109 eur.┬á