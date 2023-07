Tip na nezabudnuteľné letné rande: Obrovská preliezka v Starej tržnici

Chceš zažiť rande, ktoré má v sebe všetko: umenie, zábavu aj ľahký fitnes? Interaktívna výstava TAPE končí už o pár týždňov, tak si ju zaraď do programu.

Polovica leta je takmer za nami a už ste so svojou láskou či situationshipom dali rande na kúpalisku, nejakú tu grilovačku, letné kino aj 10 zmrzlín. Čo tak ísť namiesto ďalšieho ulepeného posedenia pri drinku na nezvyčajné rande?

Navštívte spolu inštaláciu TAPE! Nájdeš ju v priestoroch Starej tržnice a vstup je úplne zadarmo. Slovenská sporiteľňa, ktorá hravé umenie priniesla do centra Bratislavy, chce totiž spríjemniť a spestriť leto úplne všetkým.

Fascinujúci zážitok zvonka aj zvnútra

TAPE ťa najprv prekvapí a potom pobaví. Na rozdiel od umeleckých diel v galériách, ktorých sa nesmieš dotknúť ani zastrúhaným chlpom, si toto dielo môžeš pozrieť zvonka aj zvnútra. TAPE je obrovská preliezka vytvorená z polypropylénovej fólie! Reaguje na pohyb ostatných návštevníkov a trochu pripomína živý organizmus. Zážitok z preliezania jej „chápadiel“ je naozaj nezvyčajný. Je to tunel, je to pavučina, je to ľadová krajina, je to trošku sci-fi. Ale hlavne je to niečo, na čo ani jeden z vás nezabudne.

Naposledy bola šanca zažiť niečo podobné pred dvoma rokmi, keď v Starej tržnici postavili inštaláciu z modrých lán s názvom TUBE. Ak sa ti to páčilo, nedaj si ujsť ani TAPE. Je vytvorená rovnakými autormi – rakúsko-chorvátskym zoskupením Numen/For use. Vystavovali v Londýne, Paríži aj Soule. Teraz vďaka Slovenskej sporiteľni a ich vášni pre umenie výstava Numen/For use už druhýkrát zavítala aj do Bratislavy. Že ti minule ušla? Nezopakuj rovnakú chybu ani teraz.

Umenie recyklovať

Inštalácia sa stavala 10 dní a je vytvorená iba z 250 kg fólie. Má tvoja ekologická duša obavy z mrhania plastom? Slovenská sporiteľňa vníma ochranu životného prostredia veľmi citlivo a to sa odrazilo aj pri výbere umeleckého projektu, ktorý podporili. Páska je vyrobená z recyklovaného materiálu a po ukončení výstavy sa použitý materiál použije počas Vianočnej tržnice na výrobu ďalších umeleckých predmetov. Chceš tvrdé čísla? Pri odhadovanom počte návštevníkov 30 000 je uhlíková stopa na jedného maximálne 25 g CO₂. To je približne toľko, koľko vznikne pri jazde autom dlhej 125 metrov.

Iba do 1. septembra

Aj v Bratislave môžeš vďaka Slovenskej sporiteľni zažiť svetové leto. Interaktívnu inštaláciu TAPE môžeš navštíviť do 1. septembra a každý deň s výnimkou soboty je otvorená od 13.00 do 21.00 h. V sobotu sa dvere Starej tržnice otvárajú od 9.00 do 15.00 a potom od 18.00 do 21.00 h. Či už plánuješ ranné brunchové rande, alebo večerné špacírkové, TAPE si nedaj ujsť.

Stále váhaš? Tu máš dobré dôvody, prečo navštíviť TAPE:

… ak máš rande naslepo:

Uvidíš, ako nový objekt tvojho záujmu reaguje na nezvyčajné situácie, či sa vie zabaviť a nebojí sa skúšať nové veci. Navyše sa môžete podľa sympatií na preliezačke naháňať alebo od seba utekať.

… ak máš prvé rande:

Trefa do čierneho. Ľahkú dávku adrenalínu a radosť z objavovania si spojí s tvojou prítomnosťou. Bonus? Ukážeš, že plánovanie rande berieš seriózne. Vďaka tomuto máš okamžité body do zásoby. Už to len nepokaziť!

… ak si v dlhodobom vzťahu:

Znovu spolu niečo zažijete po prvýkrát. A to nie je málo. Tiež si spolu spravíte originálne fotky a všetci na internete uvidia, že ste kultúrne osoby, ktoré nesedia iba pri seriáloch.

… ak žiadne rande nemáš naplánované a všetci kamoši sú na 18-eurovej pizzi v Chorvátsku:

Vyraz objaviť kúzlo výstavy TAPE aj tak. Predsa neprídeš o takýto svetový zážitok. Možno pri preliezaní inštalácie narazíš na niekoho, s kým preletí iskra. A nielen statickej energie.

