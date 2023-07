Vieš, čo je COREGASM? Pri tomto type cvičenia môžeš zažiť orgazmus

Cvičenie si hneď viac obľúbiš, keď počas neho dosiahneš orgazmus. Dá sa to však dosiahnuť cielene?

Cvičenie prospieva telesnému aj duševnému zdraviu, no je možné, že ti prinesie aj nečakanú rozkoš. Ak pociťuješ príjemné brnenie počas planku alebo máš pocit, že tie pohyby panvou pri joge s tebou „niečo robia“, je možné, že ak vytrváš, prežiješ orgazmus: bez sexu, bez podnetov, ktoré typicky vedú k erotickému vzrušeniu.

Hovorí sa tomu coregasm. Ide o spojenie slove core (v zmysle stred tela) a orgasm, keďže najčastejšie k príjemným pocitom vedú práve cviky na brušné svaly a svaly stredu tela. Pocitovo je iný ako orgazmus, ktorý dosiahneš pri sexe či masturbácii, pre niektorých je však intenzívnejší a ešte ťažšie ovládateľný.

Termín coregasm zrejme prvýkrát použil magazín Men's Health v roku 2007, odvtedy s ním pracovali aj vedci a vedkyne.

Zdroj: Unsplash/Jonathan Borba

Ako spoznáš coregasm?

Rovnako ako iné typy orgazmov, pocity a intenzita coregasmu sa môžu líšiť od človeka k človeku. Príhody jednotlivcov, ktoré to opísali vedcom či rôznym magazínom, ho prirovnávajú k vaginálnemu orgazmu alebo k orgazmu prostaty, s istými rozdielmi.

Orgazmus prostaty je napríklad podľa opisov intenzívnejší a môže dokonca trvať dlhšie ako orgazmus penisu. Greatist opisuje, že napätie sa buduje dlhšie a pocit sa môže rozšíriť do celého tela. K ejakulácii môže dôjsť bez ohľadu a prítomnosť erekcie.

Ak však máš klitoris, môžeš coregasm prežívať menej intenzívne ako iný druhy orgazmu, najmä bez trhavých pulzujúcich pocitov na tejto citlivej časti tela. „Nedostávam pulzujúce kontrakcie v dôsledku coregasmu, ktorý mám pri sexe alebo masturbácii,“ povedala pre Popular Science jedna žena.

„Je to zvláštny pocit vo vašom tele,“ opísala crossfiterka Sharon pre CrossFit Journal. „Mám to viac pod kontrolou, je to veľmi svalový pocit. Cítim, ako prichádzajú, a ak budem pokračovať v cvičení, dosiahnem vyvrcholenie.“ Ale keby cvičenie prerušila, zrejme by to mohlo odznieť, vraví.