Miluješ vychladené prosecco počas letných večerov? 5 tipov na svieže drinky, ktoré ťa v duchu prenesú na dovolenku

Tentokrát máme pre teba niečo netradičné.

Miešané drinky a leto kráčajú ruka v ruke. Kombinácie s rumom, vodkou alebo ginom nájdeš na akomkoľvek nápojovom lístku. My sme si pre teba pripravili drinky, ktoré v bežnej ponuke kokteilov len tak nenájdeš. Vieš si predstaviť, ako chutí kokteil s portským vínom?

Vína portského typu sa označujú ako dezertné. Vznikajú spojením vínneho muštu a destilátu. V tejto technike je na Slovensku Víno Matyšák priekopníkom. K rozkvasenému muštu pridávajú destilát, čím zastavia proces fermentácie. Víno potom ešte niekoľko rokov pomaly zreje v kvalitných drevených sudoch. Výsledkom sú vína s 19 % obsahom alkoholu, ktoré sa hodia nielen k sladkým dezertom, ale aj do miešaných drinkov. Na webe Matyšák si môžeš kúpiť 10-ročné červené Portito Rosso alebo 5-ročné biele Portito Bianco, ktoré sme využili aj my v drinkoch.

V uvedených receptoch nájdeš rôzne nápady na kombinácie s portským alebo „prosečkom“. Horké, sladké, ovocné, kvetinové či svieže. V týchto kombináciách si nájde „to svoje“ asi každý fanúšik miešaných drinkov. Aby sme ti uľahčili nákupy, všetky potrebné nápoje vybavíš na jednom mieste – stačí kliknúť na e-shop Vína Matyšák.

Všetky uvedené drinky nám namiešal hlavný someliér vinárstva Matyšák Erik Dorušinec „Radi vo vinárstve objavujeme nové chute, a preto sme sa rozhodli trošku zaexperimentovať a zmiešať naše výnimočné vína s pár ďalšími zložkami. Víno je od nepamäti súčasťou kokteilov po celom svete. Chceli sme vymyslieť niečo easy, čo si každý ľahko pripraví doma sám. Výsledok nás úplne dostal. Netušili sme, aké nové chute sa dajú dosiahnuť a kam sa to dá posunúť. Toto sú ideálne nepresladené svieže drinky na leto,“ vysvetľuje.

Musíme ťa však upozorniť, že optimálnu kombináciu chutí dosiahneš iba s originálnymi ingredienciami podľa uvedeného receptu.

Summer Ninja

Letné drinky sú obvykle inšpirované obľúbenými dovolenkovými destináciami, ako napríklad Taliansko, Španielsko či exotický Havaj. Tento drink však prenesie tvoje chuťové poháriky do Japonska. Na prvý pohľad nenápadný a minimalistický nápoj ťa už po prvom dúšku prekvapí trpkosladkou príchuťou portského vína, toniku, ovocia yuzu a grepu. Ak nefandíš príliš sladkým drinkom a bavia ťa horkosladké kombinácie, tento drink je určite pre teba ten pravý.

Budeš potrebovať

50 ml vína Portito Bianco

150 ml Goldberg Yuzu Tonic

plátok grepu

ľad

Ako na to

Veľký pohár na červené víno so stopkou naplň do polovice ľadom. Pridaj Portito Bianco, tonik a dobre premiešaj. Na záver vhoď do pohára plátok grepu. Predtým však nezabudni ovocie dobre umyť teplou vodou. Ak chceš túto citrusovohorkú príchuť ešte viac zvýrazniť, vezmi si šupku z grapefruitu a otáčaj ju v rukách do tvaru špirály. Týmto kúskom šupky potom prejdi po okraji pohára.

Pink Lie

Ako už napovedá jeho názov, tento drink tak trocha klame telom. Pod tmavočervenou farbou sa však skrýva všetko ružové. Ak si aj ty ideš „ružový mood“ podľa známej bábiky, ktorý sa nesie celým tohtoročným letom, tento drink si určite namiešaj. Posledné týždne nás naučili, že ružovej nie je nikdy dosť.

Budeš potrebovať

50 ml vína Portito Rosso

150 ml Goldberg Pink grapefruit sódy

plátok pomaranča

ľad

Ako na to

Postup je presne rovnaký ako pri predošlom drinku. Veľký stopkový pohár naplň do polovice ľadom. Pridaj Portito Rosso, ružovú sódu a dobre premiešaj. Na záver ozdob plátkom pomaranča.

Chutné bublinky na štýl „prosečka“ vieme robiť aj na Slovensku. Jednou z týchto verzií je aj Momento z Vína Matýšak. Okrem tradičných bielych a ružových bubliniek majú v ponuke ešte limitovanú edíciu Momento Asti – je ešte viac svieža a ovocná. Vyrába sa totiž primárnou fermentáciu šťavy z muškátových odrôd, ktoré sú špecifické sviežou ovocnou chuťou a kvetinovou vôňou.

Mint Portito Spritz

Mojito či jasne oranžový spritz sú alfou a omegou letných drinkov. Tento recept spája to najlepšie z oboch svetov. Typickú sladkú limetkovú príchuť kombinuje s bublinkami na štýl prosecca.

Budeš potrebovať

20 ml MONIN Mojito sirupu

10 ml limetkového (alebo citrónového) džúsu

10 ml vína Portito Bianco

150 ml Momenta Asti

lístky mäty

tmavé hrozno

drevenú kokteilovú paličku

ľad

Ako na to

V pohári dobre zmiešaj sirup, džús a Portito Bianco. Potom pridaj ľad a zalej Momentom Asti takmer až po vrch. Na kokteilovú paličku napichaj hrozno a vhoď do pohára. Na záver drink ešte ozdob lístkami mäty.

Sangria Portito Spritz

Horúce noci, zvodná hudba a sangria. Atmosféru romantickej dovolenky v Španielsku si môžeš pripraviť aj doma. Táto verzia sangrie je však ľahšia a viac svieža. Aby bola tvoja dovolenková atmosféra úplne dokonalá, nezabudni na správny výber hudby. Máme pre teba tip na vhodný playlist, ktorý ťa v kombinácii so sangriou prenesie v duchu do tapas baru.

Budeš potrebovať

20 ml bazového sirupu MONIN

10 ml limetkového (alebo citrónového) džúsu

10 ml vína Portito Rosso

150 ml ružového Momenta

ľad

bobuľové lesné ovocie a jedlé kvety

Ako na to

V pohári dobre zmiešaj bazový sirup, džús a Portito Rosso. Pridaj ľad a zalej ružovým Momentom takmer až po vrch. Na záver ozdob drink jedlými kvetmi a bobuľovým ovocím podľa chuti.

Green Apple Portito Spritz

Osviežujúca a sladkokyslá chuť tohto drinku je ideálna na garden párty alebo grilovačku. K výdatnému jedlu dopraj svojim hosťom ľahký letný drink, ktorý môžu pomaly popíjať počas celej párty.

Budeš potrebovať

20 ml sirupu MONIN s príchuťou zeleného jablka

10 ml limetkového (alebo citrónového) džúsu

10 ml vína Portito Bianco

150 ml Momenta

plátky uhorky

lístky bazalky

drevenú kokteilovú paličku

ľad

Ako na to

V pohári dobre zmiešaj sirup, džús a Portito Bianco. Potom pridaj ľad a zalej Momentom takmer až po vrch. Na kokteilovú paličku daj plátky uhorky a vhoď do pohára. Na záver drink ešte ozdob lístkami bazalky.