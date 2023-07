BARBENHEIMER PODĽA AI: Umelá inteligencia vytvorila spoločný trailer k filmom Barbie a Oppenheimer

Tento týždeň vtrhli do kín očakávané novinky Barbie (recenzia) a Oppenheimer (recenzia). Vďaka ich spoločne načasovanej premiére ľudia na internete vymysleli dvojici filmov spoločnú prezývku Barbenheimer.

Tvorcovia z Curious Refuge sa preto pomocou nástroja Midjourney pustili do vytvorenia ich spoločného traileru. Umelá inteligencia v ňom z Barbie spravila geniálnu vedkyňu, ktorá bude pracovať na výrobe atómovej bomby.

Why watch a double feature when you can watch both films in one? She has become death, the destroyer of worlds. We are proud to give you… #Barbenheimer. This is the mashup we’ve all been waiting for. #barbiemovie #barbie #oppenheimer #movietrailer #AI #midjourney #trailer pic.twitter.com/k6FhjozTyz