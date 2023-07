Tom Holland baví internet. Nevedel som, že za vodu sa platia účty, myslel som, že vyteká z neba a potom ide do kohútika, hovorí

„To je v poriadku, Tom, Kendall Jenner nevie, ako nakrájať uhorku,“ odkazuje mu fanúšik na Twitteri. Niektorí fanúšikovia však dávajú hercovi za pravdu, takéto veci by sa vraj mali učiť aj v škole.

Miláčik Hollywoodu Tom Holland nedávno prekvapil správou, že si dáva ročnú pauzu od herectva. Dôvodom malo byť práve náročné natáčanie psychologického trileru The Crowded Room, ktoré sa malo podpísať na hercovom duševnom zdraví. V rozhovore s Jayom Shettym naposledy priznal, že kedysi vôbec nevedel, že musí platiť účty. „Neuvedomil som si, že za vodu musíte platiť,“ vyjadril sa herec.

„To je v poriadku, Tom, Kendall Jenner nevie, ako nakrájať uhorku,“ odkazuje mu fanúšik na Twitteri.





V rozhovore pre Jay Shetty Podcast, ktorý trval necelé dve hodiny, sa najskôr vyjadril k „šialenstvu“, ktoré vypuklo po Tomovom rozhodnutí „oddýchnuť si“ od Hollywoodu.

„Je to len prestávka od herectva, pretože ja som herec,“ vysvetlil na úvod. „Nie je to ako samotné herectvo. Mal som v živote ozajstné šťastie, že som toľko pracoval. Len som si chcel dať pauzu. Len som chcel byť chvíľu na jednom mieste. Len som chcel byť so svojimi priateľmi, so svojou rodinou, presťahovať sa do svojho domu,“ dodal pokojne, na čo sa s moderátorom Jayom Shettym dostali k hercovmu detstvu a dospievaniu.

„Keď som vyrastal doma, musel som robiť veľa vecí – platiť účet za vodu, platiť obecnú daň a triediť odpadkové koše a všetky tie veci, ktoré vás v škole neučia,“ priznal úprimne a neváhal podotknúť, že ak by v školách dávali aj „hodiny života“, bolo by to pre mnohých veľmi poučné.

Tom Holland otvorene o dospievaní. Nevedel, že musí platiť účty za vodu. Zdroj: Youtube/Jay Shetty Podcast



„Myslím, že v škole by mala byť hodina s názvom „Život“, niečo ako pranie, základy varenia. Napríklad ja som si neuvedomil, že za vodu musíte platiť. Len som si myslel, že je to luxus spojený so životom v Londýne, že voda vyteká z neba a potom tečie z vášho kohútika,“ dodáva a priznáva, že s platbami za vodu niekedy pekne meškal. Potom však vtipne podotkol, že teraz už platí načas.

Hollandovo vyhlásenie sa, ako sme už spomínali, stretlo s vtipnými reakciami, no niektorí fans sa neváhajú pustiť ani do Tomových rodičov. „Bol sirota? Ako je možné, že s ním o tom nikdy rodičia nehovorili?“ ozýva sa fanúšik na Twitteri, kým ďalší komentuje: „Volá sa to rodičia. To sú tí, ktorí ťa to majú naučiť.“

He's not wrong. All these things should be taught in school. Taxes, loans, property, income, etc. A lot of young people will be better equipped for life with that knowledge early. — Virile (@str8fromva1) July 11, 2023

Iní sa však svojho idola neváhajú zastať a súhlasia, že predmet „Život“ by sa naozaj mohol vyučovať, v škole je vraj veľa zbytočných predmetov a niečo také dôležité by sa nemalo zanedbať.

„Vôbec sa nemýli. Všetky tieto veci by sa mali učiť v škole. Dane, pôžičky, nehnuteľnosť, príjem. Mnoho mladých ľudí bude s týmito vedomosťami čoskoro lepšie vybavených na život,“ píše fanúšik. Čo si o Tomovej nevedomosti „skromne“ myslíš ty, nám môžeš dať vedieť v ankete nižšie. Nám to však zaručene prispelo k dobrej nálade.