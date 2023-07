Billie Eilish sa ako Barbie snaží zistiť, aký je zmysel jej života. V novom videoklipe zažiarila ako retro bábika

Videoklip aj samotnú pieseň produkovala v spolupráci s bratom Finneasom.

Speváčka Billie Eilish vydala novú pieseň k filmu Barbie s názvom What Was I Made For? a rovno k nej vydala aj videoklip. Pieseň nahrávala so svojím dlhoročným spolupracovníkom a bratom Finneasom.

Vo videoklipe, ktorý Eilish sama produkovala, je oblečená ako starodávna Barbie v žltej sukni s retro ofinou. V klipe si sadne za stôl a z puzdra, ktoré otvorí, vyberá maličké outfity a vešia ich na vešiak. Túto činnosť jej však znepríjemňuje nepriaznivé počasie.

Samotná pieseň je jemnou klavírnou baladou a speváčka v nej spieva o hľadaní svojej skutočnej identity. Napriek tomu, že pieseň vyznieva smutne, z videoklipu je jasné, že Barbie sa nechce v hľadaní vzdať, ale práve naopak. Chce zistiť, aký je zmysel jej života.