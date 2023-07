Prečo sa v lietadle zaťahujú rolety a tlieskať či netlieskať po pristátí? TOTO sú odpovede na 5 najčastejších otázok o lietaní

V článku sa dozvieš napríklad aj to, prečo v zime striekajú autá na lietadlo tekutinu alebo prečo sa zhasínajú svetlá počas pristávania.

Vieš, prečo si pri vzlietaní a pristávaní musíš zdvihnúť roletu na okne? A ako je to s tým tlieskaním? Lietanie považujeme za samozrejmosť, no ešte vždy sa občas vynoria otázky, na ktoré zrazu nevieme odpovedať. Toto je 5 najčastejších otázok o lietaní. Áno, konečne sa dozvieš aj to, či si treba vytlačiť letenku.

Tlieskať alebo netlieskať po pristátí lietadla?

Kto to nezažil, asi ešte nikdy neletel. Minimálne nie chartrovým letom do nejakej turistickej destinácie. Potlesk cestujúcich celého lietadla hneď potom, čo lietadlo dosadne na pristávaciu dráhu, je veľmi častým javom, najmä ak letíš so slovenskými či s českými spolucestujúcimi. S týmto javom sa však stretneš aj u cudzincov a inde v zahraničí.

Zrejme to pre pasažierov znamená poďakovanie pilotom a posádke za kvalitný a bezpečný let. Podľa špecialistov na dovolenky z Čedoku sa názory na tlieskanie rôznia. Tento zvyk sa traduje ešte z čias bratov Wrightovcov, priekopníkov v letectve, keď sa priaznivci novej leteckej dopravy tešili z každého úspešného pokusu a pristátia.

„Vo veľkej väčšine prípadov piloti potlesk za zatvorenými a zabezpečenými dverami kokpitu vôbec nepočujú. Majú aj po dosadnutí na runway plné ruky práce, musia nasledovať pokyny riadiacej veže a smerujú lietadlo k státiu pri termináli. Zároveň kontrolujú celý súbor úloh, ktoré majú po pristátí na checkliste, a cez slúchadlá na ušiach rovnako komunikujú,“ prezradila hovorkyňa Čedoku Kateřina Pavlíková.

Medzi veľkým množstvom „tlieskajúcich“ sa však nájdu aj takí, pre ktorých je toto gesto prejavom začiatočníkov. Mnohí dôvod na potlesk nevidia, keďže prácu pilota vnímajú ako hociktorú inú. „Niektoré letušky a stevardov potlesk teší, ale oveľa viac ocenia úsmev počas celej cesty a poďakovanie pri servise aj výstupe z lietadla, rovnako tak ako rešpektovanie pravidiel, od pripútania pásov po zapnutý letový režim na mobilnom telefóne,“ dodáva Pavlíková.

V prípade, že pristátie komplikuje nejaká zložitá situácia, ako napríklad zlé počasie, a ide o objektívne náročné manévre, potlesku po vypätej situácii sa zrejme neubráni nikto. Takže na otázku Tlieskať či netlieskať? pravdepodobne neexistuje správna odpoveď a ideálne je riadiť sa vlastným pocitom.