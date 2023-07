Je synom slávneho bubeníka, naspieval miliónový hit a chodí s Charli D’Amelio. Kto je Landon Barker?

O Landonovi Barkerovi môžeme hovoriť ako o módnej ikone, talentovanom hudobníkovi aj ako o mladíkovi, ktorý mal ustlané na ružiach. Aký je v skutočnosti?

Landon Barker sa narodil do slávnej rodiny – jeho otec je bubeník kapely Blink-182 Travis Barker a jeho matka relatívne úspešná modelka. Aj napriek tomu, že sa Landon už od malička pohyboval medzi celebritami, na svojom životnom úspechu pracuje sám, a to ako v oblasti hudby a módy, tak aj v oblasti psychického zdravia. Spoznaj Landona Barkera a pridaj sa do nášho fanklubu!

Landon who? Meet the Barkers

Landon Barker sa narodil 9. októbra 2003 v Kalifornii, a hoci sa vždy pohyboval vo svete celebrít, viac pozornosti sa k nemu začalo upínať až v roku 2022. Je synom jedného z najslávnejších bubeníkov sveta Travisa Barkera a modelky Shanny Moakler. Jeho rodičia sa síce v roku 2008 rozviedli, ale aj naďalej spolu udržiavali vzťah, aby ich deti vyrastali v úplnej rodine. Možno práve to Landona urobilo takým, aký je – vyspelým, rozumným a pokorným.

Landon sa na televíznych obrazovkách objavil už v roku 2005, keď sa na stanici MTV vysielala reality šou Meet the Barkers. Program sledoval každodenný život rodiny vrátane otcových hudobných turné, na ktoré vychádzal s kapelou Blink-182 a na ktorých ho často sprevádzal práve aj malý Landon. Reality šou nakoniec mala celkom dve sezóny so 16 dielmi a po jej skončení sa malý Landon z verejného priestoru stiahol.

O osemnásť rokov a jedno maturitné vysvedčenie neskôr sa Landon opäť dostal do žiary reflektorov. Tentoraz však preto, že má viac ako 2 milióny sledujúcich na Instagrame, vyše 5 miliónov sledujúcich na Tiktoku a razí si vlastnú cestu vo svete šoubiznisu ako hudobník, skladateľ a módny návrhár. A priateľ najsledovanejšej tiktokerky sveta Charli D’Amelio.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Landon Barker (@landonasherbarker)

Miliónový song s Machinom Gun Kellym

Dnes už devätnásťročný mladík sa podľa vzoru svojho otca snaží presadiť v hudobnom priemysle. Od roku 2018 vystupoval pod pseudonymom OTG Landon, pod ktorým môžeš tiež na Spotify nájsť štyri jeho single. Tie sa však od hudobnej cesty Travisa líšia – Landon tiahne viac k rapu. Jedno ho však, naopak, so slávnym bubeníkom spája. „Najlepšia rada, ktorú mi kedy otec dal, je, že tvrdá práca a dôslednosť sa vyplácajú. Obe tieto myšlienky sa snažím začleniť do svojho každodenného života, kdekoľvek to len ide,“ povedal v rozhovore pre Vanity Teen.

Hudbe sa Landon začal venovať už v dvanástich rokoch. „Hudbu som začal robiť, keď som mal 12 alebo 13 rokov, a pôvodne som robil rap. V poslednom čase som to však začal brať vážnejšie a venovať tomu viac času. Mám pocit, že to je v hudbe skutočne kľúčové: len čas a úsilie. Čím viac sa do toho človek pustí, tým viac rastie ako umelec aj ako osobnosť a tým viac má o čom písať, tým viac sa venuje tvorivému procesu,“ komentuje svoj vzťah k hudbe, ktorá je pre neho všetkým. Napríklad aj spôsobom, ako hľadať odpovede, ktoré sú pochované hlboko v jeho podvedomí.

Doposiaľ najväčšieho úspechu v oblasti hudby sa mu potom dostalo v roku 2022, keď spolu s Machinom Gun Kellym naspieval singel Die in California, ktorý napísal sám. Singel sa objavil na albume MGK Mainstream Sellout a talentovaný mladík si ho spolu so slávnym spevákom strihol aj live, priamo na Madison Square Garden v New Yorku.

„Od MGK som dostal naozaj, ale naozaj dobré rady týkajúce sa toho, ako sa pohybovať na pódiu,“ pochvaľoval si Landon spoluprácu v rozhovore pre High Snobiety, pričom o Machine Gun Kellym stále hovoril ako o svojom priateľovi a nazýval ho „Kells“. „Tesne predtým, ako som vystúpil, mi povedal: ,Landon, musíš to vziať do ruky. Nepremýšľaj o tom, že sa budeš snažiť. Samozrejme, snaž sa, ale nesústreďuj sa na to, aby si bol čo najlepší – ber to všetko.‘ Určite na to budem vždy myslieť,“ dodal.

Ten večer na Madison Square Garden bol pre Landona nezabudnuteľný, a to hneď z dvoch dôvodov. Vystúpil pred dvadsiatimi tisíckami ľudí a znovu sa musel obávať o život svojho otca. Ten totiž toho večera podstúpil operáciu pre akútny zápal pankreasu. „Telefonoval som s ním a bolo to desivé. Hovoril mi, nech to tam za neho ‚zabijem‘. Tak som šiel a urobil to. Potom som sa však vrátil do šatne a telefonoval s doktormi. Bol to úžasný a zároveň ťažký okamih,“ opisoval Landon, ktorý ako svoju hudobnú inšpiráciu uvádza predovšetkým svojho otca, ale aj MGK, Willow alebo Avril Lavigne.