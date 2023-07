Influencerky šli na výlet do Shein fabriky, aby firme zlepšili otrasné renomé. Fast fashion značky to takto robia už roky

Značka Shein koncom júna zorganizovala PR zájazd pre šesť influenceriek zrejme v snahe očistiť si zlé meno. Čínsky online obchod má na konte početné podozrenia z porušovania ľudských práv, vykorisťovania pracovníkov v továrňach a z poškodzovania životného prostredia. Spoločnosť si preto najala populárne influencerky, ktoré pozvala do jednej fabriky, a ponúkla im možnosť pridávať odtiaľ akýkoľvek obsah, hovoriť so zamestnankyňami a klásť im otázky.

Keďže influencerky nie sú ani novinárky, ani expertky na udržateľnosť, kritické otázky nekládli. Ponúkli nám tak klasické PR odpovede, ktoré však fanúšikom nestačili.

Shein si teda týmto fiaskom meno neočistil a influencerky si ho navyše riadne zhoršili. Ich výstupy sa u fanúšikov vôbec nestretli s pochopením. Ľudia im vyčítali, že šíria propagandu.

this influencer is being dragged for her recent Shein brand trip to China, so I translated her explanation Tiktok pic.twitter.com/xjHbX7QMOn