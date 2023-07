Tenistky už nemusia na Wimbledone nosiť čistobiele oblečenie. Tradičný dress code zmenila menštruácia

Najstarší a najprestížnejší tenisový turnaj na svete uvoľňuje pravidlá obliekania. Čistobiely dress code, ktorý platil už od roku 1877, môžu hráčky nedodržať, ak nechcú. Začína totiž platiť zmena, ktorú oznámili koncom roka 2022: ženy môžu mať oblečené tmavú bielizeň v prípade, že nebude dlhšia ako ich športové šortky či sukňa. Podľa ABC News chcú týmto organizátori zmenšiť mieru úzkosti či stresu, ktorý môžu hráčky prežívať.

Biela bielizeň v kombinácii s menštruáciou môže ženy zbytočne rozhodiť. Niektoré preto využívali hormonálnu antikoncepciu, aby si cyklus upravili a krvácaniu počas turnaja sa vyhli. O zmene sa debatovalo už dlho predtým.

Športovkyne hovorili o tom, že ide o zbytočný stresový faktor navyše, museli mať napríklad dohodnutý signál so svojím tímom, aby sa v prípade potreby šli prezliecť, alebo museli chodiť na toaletu častejšie z obavy z pretečenia.

Heather Watson is "very happy" that Wimbledon chiefs have relaxed the strict dress code after female tennis players reported period anxiety and worry about playing in all-whites 🎾 pic.twitter.com/jREGMneRXr